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06 июня 2022
Общая сумма сделок биржи DGCX в июне составила 11 623 млн долларов
Устойчиво высокие результаты частично были обусловлены объемами фьючерсных контрактов DGCX на золото, которые с начала года выросли на 194%, а среднедневные объемы были на 168% выше, чем в июне 2021 года. Портфель из шести наиболее торгуемых валют G6 DGCX также продолжал активно расти по сравнению с предыдущим месяцем, сформировав в общей сложности 111 658 лотов с начала года.
Одним из основных событий этого месяца были фьючерсы на отдельные индийские акции, которые также выросли на 532% по сравнению с июнем 2021 года. Спрос на активы, обеспеченные индийской рупией, демонстрировал продолжающийся рост, при этом мини-контракт DGCX в рупиях зафиксировал сильный среднедневной рост на 26% в отчетном году по сравнению с предыдущим.
В качестве важного стратегического события DGCX в июне 2022 года запустила листинг своих фьючерсных контрактов на израильские шекели. Этот шаг последовал за получением разрешения от Управления по ценным бумагам Израиля (Israel Securities Authority, ISA) в 2021 году, что позволяет квалифицированным израильским корпорациям, которые торгуют на частной основе, стать членами DGCX и пользоваться ее торговыми услугами. С мая 2021 года израильским участникам также разрешено выступать в качестве маркет-мейкеров на платформе DGCX.
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и генеральный директор DGCX, сказал по этому поводу: «В течение июня мы продолжали наблюдать рост активов-убежищ, включая наш портфель из шести валют G6 и фьючерсные контракты на золото. Учитывая сохраняющиеся глобальные макроэкономические факторы роста инфляции, повышения процентных ставок и ужесточения налогово-бюджетной политики, мы, вероятно, увидим, что спрос на такие активы продолжит расти в ближайшие месяцы. Введение фьючерсных контрактов на израильские шекели добавляет еще больше выбора, поскольку мы расширяем классы наших валютных активов, диверсифицируем наше предложение продуктов и предоставляем больший доступ участникам рынка».
DGCX также приняла участие в мероприятии «FOW торгует в Израиле» (FOW Trading Israel) в Тель-Авиве 28 июня, организованном группой «Мир фьючерсов и опционов» (Futures & Options World, FOW), предоставляющей информацию о зарегистрированных на бирже деривативах. В качестве серебряного спонсора мероприятия Луи Хемс (Louis Hems), коммерческий директор DGCX, принял участие в важной панельной дискуссии о трансграничных возможностях.
21 июня 2022 года DGCX также провела эксклюзивный семинар для своих членов, посвященный торговле физическим золотом, аффинажным заводам и торговцам драгметаллами, в котором приняли участие эксперты золотодобывающей отрасли и бизнес-лидеры. Семинар дал представление о том, что ждет в будущем торговлю золотом в регионе и во всем мире. Участники также воспользовались возможностью пообщаться, обрести новые связи, обсудить и изучить возможности для бизнеса на рынке золота.