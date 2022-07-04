Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Mastercard SpendingPulse: расходы на ювелирные изделия в США в июне выросли
Поскольку инфляция сохраняется, потребители платят больше за предметы первой необходимости, отмечается в сообщении Mastercard SpendingPulse. В двух категориях с более высокой инфляцией наблюдался рост продаж: июньские продажи топлива и товаров повседневного спроса выросли на 42,1% г/г и на 55,7% по сравнению с июнем 2019 года (до пандемии), а продажи продуктов питания увеличились на 14% г/г и на 24,8% по сравнению с июнем 2019 года.
Дискреционные же расходы в июне продолжали стимулировать рост в секторах моды, включая ювелирные изделия, где рост составил 16,2% г/г и 86,6% по сравнению с июнем 2019 года; предметы роскоши, расходы на которые увеличились на 4% г/г и на 54% по сравнению с июнем 2019 года;, а также покупки этой категории товаров в универмагах, выросшие на 8,6% г/г/ и на 21,4% по сравнению с июнем 2019 года. В разгар лета потребители продолжают тратить на путешествия: расходы на авиабилеты и проживание выросли на 18,2% г/г и на 7,3% по сравнению с июнем 2019 года и на 33,7% г/г и 30,4% по сравнению с июнем 2019 года соответственно.
«От сектора к сектору мы видим разную картину того, как инфляция влияет на основные и дискреционные потребительские расходы, — сказал Стив Садоув (Steve Sadove), старший советник Mastercard и бывший генеральный директор и председатель компании Saks Incorporated. — Одним примечательным моментом является то, что секторы путешествий, такие как авиалинии и жилье, продолжают демонстрировать признаки высокого спроса».