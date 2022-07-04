Mastercard SpendingPulse: расходы на ювелирные изделия в США в июне выросли

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По данным компании Mastercard SpendingPulse, которая измеряет розничные продажи в магазинах и онлайн по всем формам оплаты, в июне потребительские розничные расходы в США, за исключением автомобилей, выросли на 9,5% в годовом исчислении (г/г), в то время как розничные продажи, за исключением автомобилей и бензина, выросли на 6,1% г/г. Способствующим фактором стал рост цен, особенно на предметы первой необходимости, такие как продукты питания и топливо.

Поскольку инфляция сохраняется, потребители платят больше за предметы первой необходимости, отмечается в сообщении Mastercard SpendingPulse. В двух категориях с более высокой инфляцией наблюдался рост продаж: июньские продажи топлива и товаров повседневного спроса выросли на 42,1% г/г и на 55,7% по сравнению с июнем 2019 года (до пандемии), а продажи продуктов питания увеличились на 14% г/г и на 24,8% по сравнению с июнем 2019 года.

Дискреционные же расходы в июне продолжали стимулировать рост в секторах моды, включая ювелирные изделия, где рост составил 16,2% г/г и 86,6% по сравнению с июнем 2019 года; предметы роскоши, расходы на которые увеличились на 4% г/г и на 54% по сравнению с июнем 2019 года;, а также покупки этой категории товаров в универмагах, выросшие на 8,6% г/г/ и на 21,4% по сравнению с июнем 2019 года. В разгар лета потребители продолжают тратить на путешествия: расходы на авиабилеты и проживание выросли на 18,2% г/г и на 7,3% по сравнению с июнем 2019 года и на 33,7% г/г и 30,4% по сравнению с июнем 2019 года соответственно.

«От сектора к сектору мы видим разную картину того, как инфляция влияет на основные и дискреционные потребительские расходы, — сказал Стив Садоув (Steve Sadove), старший советник Mastercard и бывший генеральный директор и председатель компании Saks Incorporated. — Одним примечательным моментом является то, что секторы путешествий, такие как авиалинии и жилье, продолжают демонстрировать признаки высокого спроса».



