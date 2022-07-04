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06 июня 2022
Zales® выпустила бриллиант со 185 гранями
Фото: Zales
Компания Zales The Diamond Store®, управляемая Signet Jewelers Limited, крупнейшим в мире розничным продавцом ювелирных изделий с бриллиантами, объявила об эксклюзивном выпуске бриллианта Celebration Infinite™ («Нескончаемый праздник»). Каждый центральный бриллиант в коллекции свадебных колец имеет эксклюзивную огранку, состоящую из 185 граней, что в три раза больше, чем у бриллиантов традиционной круглой огранки, и обеспечивает «захватывающее дух» сияние, говорится в сообщении Zales на эту тему. Бриллиант Celebration Infinite является частью коллекции Celebration Diamond® («Праздничный бриллиант»), пользующейся наибольшим успехом у покупателей уже в течение 14 лет и являющейся ведущей линейкой сертифицированных бриллиантов Zales, профессионально ограненных и отличающихся превосходными световыми характеристиками.
Дополнительные грани бриллианта Celebration Infinite создают больше точек отражения, создавая впечатляющую игру света. Эти бриллианты получили оценку «отлично» по всем трем компонентам световых характеристик, включая вспышки белого света (brilliance), цветные вспышки света (fire) и мерцание света (scintillation).
«В Zales наша цель — постоянно вводить новшества и предлагать нашим клиентам лучший выбор бриллиантов, которые могут выразить их любовь к партнеру. Вот почему мы особенно рады представить бриллиант Celebration Infinite. Имея в три раза больше граней, чем традиционный бриллиант, Celebration Infinite обеспечивает блеск и сияние, которые нравятся потребителям, ищущим обручальные кольца, не только знаменующие их любовь, но и говорящие о ней окружающим», — сказала Джейми Синглтон (Jamie Singleton), директор по маркетингу Signet Jewellers и президент брендов Kay, Zales и Peoples.
Чтобы подчеркнуть уникальное расположение граней бриллианта Celebration Infinite, Zales создал интерактивный интерфейс на целевой странице коллекции Celebration Diamond Collection. Пользователи могут просматривать, вращать и увеличивать 3D-модель бриллианта Celebration Infinite, сравнивать его огранку с традиционной бриллиантовой огранкой и узнавать больше об эксклюзивной коллекции обручальных колец с бриллиантами Celebration Infinite. В магазинах ювелирные консультанты будут использовать этот интерактивный инструмент на iPad, чтобы сделать свою презентацию коллекции Celebration Infinite более содержательной.