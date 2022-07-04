Kunming Diamonds назначила Рахула Джаухари директором по продажам и маркетингу

Kunming Diamonds, мировой лидер в производстве природных цветных бриллиантов, объявила о назначении Рахула Джаухари (Rahul Jauhari) директором по продажам и маркетингу, согласно сообщению компании для прессы, распространенному в понедельник.Рахул Джаухари имеет безупречный 17-летний опыт работы в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, говорится в сообщении. Развитие бизнеса, брендинг и стратегия являются одними из его основных компетенций. Он твердо убежден в том, что устойчивость и отслеживаемость являются ключом к будущему нашей отрасли. Его опыт, ноу-хау, связи, активный и футуристический взгляд на бизнес делают его идеально подходящим для того, чтобы возглавить осуществление планов компании.«Природные цветные бриллианты являются истинным воплощением роскоши. Обладание ими – самое большое желание, которое только можно себе позволить. Я очень взволнован возможностями и проблемами, которые предлагает эта новая роль», — сказал Рахул Джаухари.Управляющий директор Kunming Diamonds Аджай Махешвари (Ajay Maheshwari) так прокомментировал это назначение: «Истинный потенциал природных цветных бриллиантов остается неиспользованным. Мы в Kunming Diamonds стремимся сделать эту категорию двигателем будущего роста с помощью инновационного маркетинга и технологий. И мы ждем, когда Рахул Джаухари станет частью семьи Kunming Diamonds».Компания Kunming Diamonds была зарегистрирована в 1987 году и является одной из ведущих мировых компаний по производству природных цветных бриллиантов с глобальным присутствием. Она входит в число немногих компаний, которые являются авторизованными партнерами бренда Argyle Pink Diamonds. Kunming Diamonds также является членом Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association, NCDIA) и сертифицированным членом Фонда исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF).