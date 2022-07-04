Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Kunming Diamonds назначила Рахула Джаухари директором по продажам и маркетингу
Рахул Джаухари имеет безупречный 17-летний опыт работы в индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, говорится в сообщении. Развитие бизнеса, брендинг и стратегия являются одними из его основных компетенций. Он твердо убежден в том, что устойчивость и отслеживаемость являются ключом к будущему нашей отрасли. Его опыт, ноу-хау, связи, активный и футуристический взгляд на бизнес делают его идеально подходящим для того, чтобы возглавить осуществление планов компании.
«Природные цветные бриллианты являются истинным воплощением роскоши. Обладание ими – самое большое желание, которое только можно себе позволить. Я очень взволнован возможностями и проблемами, которые предлагает эта новая роль», — сказал Рахул Джаухари.
Управляющий директор Kunming Diamonds Аджай Махешвари (Ajay Maheshwari) так прокомментировал это назначение: «Истинный потенциал природных цветных бриллиантов остается неиспользованным. Мы в Kunming Diamonds стремимся сделать эту категорию двигателем будущего роста с помощью инновационного маркетинга и технологий. И мы ждем, когда Рахул Джаухари станет частью семьи Kunming Diamonds».
Компания Kunming Diamonds была зарегистрирована в 1987 году и является одной из ведущих мировых компаний по производству природных цветных бриллиантов с глобальным присутствием. Она входит в число немногих компаний, которые являются авторизованными партнерами бренда Argyle Pink Diamonds. Kunming Diamonds также является членом Совета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association, NCDIA) и сертифицированным членом Фонда исследования цветных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF).