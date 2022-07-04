IEG: итальянский ювелирный саммит вернется в Ареццо в декабре

Сегодня Новости

В начале декабря в Ареццо вернется второй по счету Итальянский ювелирный саммит (Italian Jewellery Summit).

Решение, принятое по совместному соглашению с Italian Exhibition Group, Arezzo Fiere e Congressi, муниципалитетом Ареццо, торговой палатой и соответствующими торговыми ассоциациями, укрепляет синергию и командный дух, продемонстрированные во время перезапуска выставки золотых украшений Oroarezzo 2022. Все игроки уже работают над возвращением саммита в Ареццо. Мероприятие, дебютировавшее в 2021 году, имело важное значение для определения стратегии цепочки поставок итальянских ювелирных изделий. В дополнение к стратегическим темам экспорта «Сделано в Италии» мероприятие, в котором примут участие все учреждения и игроки сектора, будет посвящено обучению и вовлечению молодежи в итальянские ювелирные компании.

Еще одно решение, которое разделили все вовлеченные стороны, заключалось в том, чтобы отложить мероприятие «Золото/Италия» в Ареццо на 2023 год из-за сохраняющегося неопределенного сценария с точки зрения мобильности неевропейских покупателей, особенно из Азии, а также продолжающегося конфликта в Украине и его последствий для торговли.

Итальянская выставочная группа Italian Exhibition Group S.p.A., акционерное общество, акции которого котируются на Euronext Milan, регулируемом рынке, организованном и управляемом биржей Borsa Italiana S.p.A., благодаря своим объектам в Римини и Виченце на протяжении многих лет добилась национального лидерства в организации торговых выставок и конференций. Развитие деятельности за рубежом, в том числе через совместные предприятия с глобальными или местными организаторами, например, в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Мексике, Бразилии и Индии, позволяет компании занять место среди ведущих европейских операторов в этом секторе.





