Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
IEG: итальянский ювелирный саммит вернется в Ареццо в декабре
Решение, принятое по совместному соглашению с Italian Exhibition Group, Arezzo Fiere e Congressi, муниципалитетом Ареццо, торговой палатой и соответствующими торговыми ассоциациями, укрепляет синергию и командный дух, продемонстрированные во время перезапуска выставки золотых украшений Oroarezzo 2022. Все игроки уже работают над возвращением саммита в Ареццо. Мероприятие, дебютировавшее в 2021 году, имело важное значение для определения стратегии цепочки поставок итальянских ювелирных изделий. В дополнение к стратегическим темам экспорта «Сделано в Италии» мероприятие, в котором примут участие все учреждения и игроки сектора, будет посвящено обучению и вовлечению молодежи в итальянские ювелирные компании.
Еще одно решение, которое разделили все вовлеченные стороны, заключалось в том, чтобы отложить мероприятие «Золото/Италия» в Ареццо на 2023 год из-за сохраняющегося неопределенного сценария с точки зрения мобильности неевропейских покупателей, особенно из Азии, а также продолжающегося конфликта в Украине и его последствий для торговли.
Итальянская выставочная группа Italian Exhibition Group S.p.A., акционерное общество, акции которого котируются на Euronext Milan, регулируемом рынке, организованном и управляемом биржей Borsa Italiana S.p.A., благодаря своим объектам в Римини и Виченце на протяжении многих лет добилась национального лидерства в организации торговых выставок и конференций. Развитие деятельности за рубежом, в том числе через совместные предприятия с глобальными или местными организаторами, например, в Соединенных Штатах, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Мексике, Бразилии и Индии, позволяет компании занять место среди ведущих европейских операторов в этом секторе.