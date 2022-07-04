HB Antwerp переходит на нанотехнологии

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HB Antwerp, крупнейшая алмазная экосистема в северном полушарии, объявила о партнерстве с Nanores, европейским пионером в области нанотехнологий, говорится в пресс-релизе HB Antwerp, полученном Rough&Polished.

Nanores и HB Antwerp заключили стратегическое партнерство, чтобы добавить новаторские нанотехнологические возможности Nanores в экосистему HB.

«Это партнерство еще больше укрепит замкнутую экосистему HB, — сказала Марго Донкье (Margaux Donckier), директор по связям с общественностью HB Antwerp. — Технический опыт Nanores в области нанотехнологий позволит максимально повысить точность обработки бриллиантов HB и создать существенную ценность и индивидуальность продукции для наших клиентов».

«Огромный темп роста компании HB Antwerp является свидетельством ее инновационного мастерства, отслеживаемой цепочки поставок и новаторских инициатив в области этики и устойчивости, — говорит Павел Моджинский (Paweł Modrzyński), соучредитель Nanores. —Nanores рада использовать свои исследовательские и аналитические услуги в области нанотехнологий для улучшения современной экосистемы HB, которая инновационно преобразила весьма традиционную и консервативную алмазную отрасль».

Чтобы официально оформить партнерство, HB Antwerp и Nanores подписали меморандум о взаимопонимании, и Nanores теперь станет частью экосистемы HB, сети, включающей в себя технологические компании, производителей алмазов и университеты, которые работают вместе для обмена знаниями и опытом. Экосистема HB помогла компании создать оптимизированную и полностью отслеживаемую цепочку создания стоимости бриллиантов. Добавление Nanores к экосистеме HB поможет последней разработать масштабируемые решения следующего поколения для преобразования бриллиантов.





