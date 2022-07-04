Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
HB Antwerp переходит на нанотехнологии
Nanores и HB Antwerp заключили стратегическое партнерство, чтобы добавить новаторские нанотехнологические возможности Nanores в экосистему HB.
«Это партнерство еще больше укрепит замкнутую экосистему HB, — сказала Марго Донкье (Margaux Donckier), директор по связям с общественностью HB Antwerp. — Технический опыт Nanores в области нанотехнологий позволит максимально повысить точность обработки бриллиантов HB и создать существенную ценность и индивидуальность продукции для наших клиентов».
«Огромный темп роста компании HB Antwerp является свидетельством ее инновационного мастерства, отслеживаемой цепочки поставок и новаторских инициатив в области этики и устойчивости, — говорит Павел Моджинский (Paweł Modrzyński), соучредитель Nanores. —Nanores рада использовать свои исследовательские и аналитические услуги в области нанотехнологий для улучшения современной экосистемы HB, которая инновационно преобразила весьма традиционную и консервативную алмазную отрасль».
Чтобы официально оформить партнерство, HB Antwerp и Nanores подписали меморандум о взаимопонимании, и Nanores теперь станет частью экосистемы HB, сети, включающей в себя технологические компании, производителей алмазов и университеты, которые работают вместе для обмена знаниями и опытом. Экосистема HB помогла компании создать оптимизированную и полностью отслеживаемую цепочку создания стоимости бриллиантов. Добавление Nanores к экосистеме HB поможет последней разработать масштабируемые решения следующего поколения для преобразования бриллиантов.