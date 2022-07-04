Представители «Норникеля» стали лауреатами премии «За вклад в развитие ESG в России»

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Ассоциация менеджеров назвала лауреатов премии «За вклад в развитие ESG в России», среди которых представители «Норникеля» - Лариса Зелькова, старший вице-президент, руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью, и Алексей Новаков, директор Заполярного транспортного филиала компании. Об этом сообщает портал Ассоциации менеджеров России.

Награждение состоялось в рамках представительного форума «Вызовы-2030. Устойчивое развитие регионов» в ММПЦ МИА «Россия сегодня» 7 июля. Премия вручена 17 представителям отечественного бизнес-сообщества за персональные заслуги в достижении целей устойчивого развития.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова получила свою награду за работу в рамках Цели устойчивого развития 8 - Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.

Директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков удостоен награды за работу в рамках Цели устойчивого развития 2 - Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.

Вручение первой премии приурочено к 20-летию Комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров – ведущей профессиональной площадки по данной тематике. Участники Комитета – генеральные директора, директора по корпоративной социальной ответственности, социальным инвестициям, ESG, связям с общественностью – формируют тематическую повестку для руководителей российских компаний и общества. В активе Комитета сотни просветительских, исследовательских, отраслевых мероприятий, круглые столы, форумы и конференции.

«В этом году исполняется двадцать лет Комитету по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров. Начиная как комитет по КСО, он прошел через неоднократные изменения и названия, и функционала, отвечая на трансформацию социально-экономической повестки. Участниками комитета проделали огромную кропотливая работу по внедрению принципов сначала корпоративной социальной ответственности, а затем устойчивого развития и ESG в отечественную бизнес-среду. Наша награда – это знак признательности тем, кто на собственном опыте, своих ошибках и победах развивал социальные стандарты ведения бизнеса, приближая их к требованиям глобальной экономики», - говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.





