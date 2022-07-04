Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Представители «Норникеля» стали лауреатами премии «За вклад в развитие ESG в России»
Награждение состоялось в рамках представительного форума «Вызовы-2030. Устойчивое развитие регионов» в ММПЦ МИА «Россия сегодня» 7 июля. Премия вручена 17 представителям отечественного бизнес-сообщества за персональные заслуги в достижении целей устойчивого развития.
Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова получила свою награду за работу в рамках Цели устойчивого развития 8 - Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех.
Директор Заполярного транспортного филиала «Норникеля» Алексей Новаков удостоен награды за работу в рамках Цели устойчивого развития 2 - Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Вручение первой премии приурочено к 20-летию Комитета по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров – ведущей профессиональной площадки по данной тематике. Участники Комитета – генеральные директора, директора по корпоративной социальной ответственности, социальным инвестициям, ESG, связям с общественностью – формируют тематическую повестку для руководителей российских компаний и общества. В активе Комитета сотни просветительских, исследовательских, отраслевых мероприятий, круглые столы, форумы и конференции.
«В этом году исполняется двадцать лет Комитету по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров. Начиная как комитет по КСО, он прошел через неоднократные изменения и названия, и функционала, отвечая на трансформацию социально-экономической повестки. Участниками комитета проделали огромную кропотливая работу по внедрению принципов сначала корпоративной социальной ответственности, а затем устойчивого развития и ESG в отечественную бизнес-среду. Наша награда – это знак признательности тем, кто на собственном опыте, своих ошибках и победах развивал социальные стандарты ведения бизнеса, приближая их к требованиям глобальной экономики», - говорит первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.