Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
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Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Доклад DMCC о будущем торговли: грядет новая многосторонность
Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и генеральный директор DMCC, в связи с этим сказал: «После рекордного для торговли 2021 года мы ожидаем, что рост мировой торговли останется устойчивым в 2022 году, хотя и с некоторым замедлением темпов. Помимо немедленной поддержки, получаемой от восстановления неудовлетворенного спроса из-за шока, вызванного COVID-19, также происходят более долгосрочные изменения, которые должны поддержать трансграничную торговлю в предстоящие годы, в том числе усиление регионализма, усиление торговли услугами, инновации и климатическая политика. Существует общий императив для будущего торговли и создания более устойчивых к кризисам экономик — финансирование дефицита в инфраструктуре и торговле. Решающее значение будет иметь решение обоих вопросов экологически устойчивым образом. Точно так же мы сократим цифровой разрыв между странами и секторами, чтобы сделать преимущества глобальной торговли доступными для всех».
Геополитика, как всегда, будет определять торговый ландшафт в 2020-х годах, опираясь на новые тенденции в области регионализма, двусторонней торговли и глобальных инвестиционных потоков, говорится в докладе. Националистическая – в отличие от протекционистской – торговая политика, вероятно, продолжит доминировать. Скорее всего, закрепится новый многосторонний подход. Старые формы многосторонности, скорее всего, исчезнут, а новые формы, такие как усиление регионализма, будут стимулировать трансграничную торговлю в новых секторах, в том числе преимущественно в цифровизации и устойчивом развитии.
Двусторонние, региональные и многосторонние торговые сделки увеличиваются. В ОАЭ правительство намерено подписать 27 двусторонних соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ключевыми торговыми партнерами, в том числе восемь в этом году, поскольку оно стремится стимулировать торговлю и прямые иностранные инвестиции. В других регионах поданные Китаем и Тайванем заявки на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), в дополнение к продолжающемуся процессу присоединения к нему Соединенного Королевства, открывают возможности для торговли и двусторонних инвестиций.
В рамках новой торговой парадигмы трансграничные инвестиции и торговля будут все больше ориентироваться на рынок, а не на эффективность. Пересечение между либерализацией торговли и цифровой трансформацией по-прежнему будет определяющим моментом, и создание совместимых и связующих сетей будет иметь решающее значение.
Развитие виртуальных активов, включая цифровые валюты центральных банков, может изменить глобальные финансы, торговлю и инвестиции. Инновационные технологии продолжают способствовать повышению производительности, устойчивому развитию и ускорению роста по всему миру. Торговля и технологии будут продолжать искать синергию в 2022 году и далее.
Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC, сказала: «Надежная глобальная торговля поможет повысить сопротивляемость, устойчивость и рост экономики в 2022 году и в последующий период, предоставляя странам товары и услуги. Реструктуризация глобальной производственно-сбытовой цепочки будет по-прежнему служить источником нормализации торговли и активизации восстановления глобального роста и трансграничной торговли, способствуя экономической диверсификации и позволяя странам меньше зависеть от ограниченного числа импортеров, экспортеров и секторов».