Доклад DMCC о будущем торговли: грядет новая многосторонность

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Ожидается, что мировая торговля, которая достигла рекордного уровня в 28,5 трлн долларов США в 2021 году, будет неуклонно расти в 2022 году и в ближайшие годы, поскольку новая эра многосторонности, основанная на регионализации, торговле услугами, инновациях и устойчивой торговле, противостоит замедлению мировой экономики, согласно последнему докладу Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC) о будущем торговли, озаглавленному «Новая эра многосторонности».

Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), председатель и генеральный директор DMCC, в связи с этим сказал: «После рекордного для торговли 2021 года мы ожидаем, что рост мировой торговли останется устойчивым в 2022 году, хотя и с некоторым замедлением темпов. Помимо немедленной поддержки, получаемой от восстановления неудовлетворенного спроса из-за шока, вызванного COVID-19, также происходят более долгосрочные изменения, которые должны поддержать трансграничную торговлю в предстоящие годы, в том числе усиление регионализма, усиление торговли услугами, инновации и климатическая политика. Существует общий императив для будущего торговли и создания более устойчивых к кризисам экономик — финансирование дефицита в инфраструктуре и торговле. Решающее значение будет иметь решение обоих вопросов экологически устойчивым образом. Точно так же мы сократим цифровой разрыв между странами и секторами, чтобы сделать преимущества глобальной торговли доступными для всех».

Геополитика, как всегда, будет определять торговый ландшафт в 2020-х годах, опираясь на новые тенденции в области регионализма, двусторонней торговли и глобальных инвестиционных потоков, говорится в докладе. Националистическая – в отличие от протекционистской – торговая политика, вероятно, продолжит доминировать. Скорее всего, закрепится новый многосторонний подход. Старые формы многосторонности, скорее всего, исчезнут, а новые формы, такие как усиление регионализма, будут стимулировать трансграничную торговлю в новых секторах, в том числе преимущественно в цифровизации и устойчивом развитии.

Двусторонние, региональные и многосторонние торговые сделки увеличиваются. В ОАЭ правительство намерено подписать 27 двусторонних соглашений о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ключевыми торговыми партнерами, в том числе восемь в этом году, поскольку оно стремится стимулировать торговлю и прямые иностранные инвестиции. В других регионах поданные Китаем и Тайванем заявки на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership), в дополнение к продолжающемуся процессу присоединения к нему Соединенного Королевства, открывают возможности для торговли и двусторонних инвестиций.

В рамках новой торговой парадигмы трансграничные инвестиции и торговля будут все больше ориентироваться на рынок, а не на эффективность. Пересечение между либерализацией торговли и цифровой трансформацией по-прежнему будет определяющим моментом, и создание совместимых и связующих сетей будет иметь решающее значение.

Развитие виртуальных активов, включая цифровые валюты центральных банков, может изменить глобальные финансы, торговлю и инвестиции. Инновационные технологии продолжают способствовать повышению производительности, устойчивому развитию и ускорению роста по всему миру. Торговля и технологии будут продолжать искать синергию в 2022 году и далее.

Ферьял Ахмади (Feryal Ahmadi), главный операционный директор DMCC, сказала: «Надежная глобальная торговля поможет повысить сопротивляемость, устойчивость и рост экономики в 2022 году и в последующий период, предоставляя странам товары и услуги. Реструктуризация глобальной производственно-сбытовой цепочки будет по-прежнему служить источником нормализации торговли и активизации восстановления глобального роста и трансграничной торговли, способствуя экономической диверсификации и позволяя странам меньше зависеть от ограниченного числа импортеров, экспортеров и секторов».





