Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Выставка Vicenzaoro возрождает страсть к винтажным часам и украшениям
В элегантной и безопасной обстановке в полной конфиденциальности в фойе выставочного центра IEG гостям будет предоставлена уникальная возможность встретиться лицом к лицу с коллекционерами калибра Сандро Фратини (Sandro Fratini), его сыном Джулио (Giulio), с Ауро Монтанари (Auro Montanari), с лидерами мнений из мира часового дела, такими как Бруно Бергамаски (Bruno Bergamaschi) (он же Джорджоне) (Giorgione), с лидерами мнений из сферы моды и стиля жизни, такими как Алессандро Скуарци (Alessandro Squarzi), с самыми известными специалистами в области техники и истории часового дела, такими как профессор Уго Панкани (Ugo Pancani) из женевского Фонда высокого часового дела (Fondation de la Haute Horlogerie, FHH), а также с известными мастерами часового дела, такими как Лука Сопрана (Luca Soprana).
В ходе работы салона VO Vintage публика сможет встретиться с такими экспонентами, как новые ведущие дилерские компании Robert Maron Watches и Hipster, руководимая Андреа Фоффи (Andrea Foffi), с вновь утвердившимися компаниями часового дела, такими как Lucas Relogios и Lo Time Луиджи Лойеро (Luigi Loiero), а также Ela Antichità, Karma Pearls Limited, Montegrandi, Francesco Pontillo's F&F, Barbara Bassi и Art Decò Bijoux, работающие с дорогими винтажными украшениями.
В дополнение к этому салон VO Vintage выбрал ряд независимых современных брендов высокого часового дела из Академия часового искусства независимых производителей (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, AHCI). Фактически в Виченце современность и винтаж будут идти рука об руку благодаря согласованности и опыту выставки Vicenzaoro, главного события мирового ювелирного искусства с участием международного сообщества профессиональных посетителей из более чем 120 стран, что обеспечивает престижную обстановку для проведения этого мероприятия.