Выставка Vicenzaoro возрождает страсть к винтажным часам и украшениям

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VO Vintage, салон изысканных старинных часов и ювелирных украшений Итальянской выставочной группы (Italian Exhibition Group, IEG), вернется в Виченцу с многочисленными новшествами. С 9 по 11 сентября в рамках выставки Vicenzaoro (которая пройдет 9-13 сентября) третий по счету салон VO Vintage предложит сообществу коллекционеров, дилеров и энтузиастов возможность полюбоваться уникальными предметами, несущими в себе ценность времени, а также повысить свои технические навыки и обменяться взглядами с лидерами общественного мнения и историками часового дела.

В элегантной и безопасной обстановке в полной конфиденциальности в фойе выставочного центра IEG гостям будет предоставлена уникальная возможность встретиться лицом к лицу с коллекционерами калибра Сандро Фратини (Sandro Fratini), его сыном Джулио (Giulio), с Ауро Монтанари (Auro Montanari), с лидерами мнений из мира часового дела, такими как Бруно Бергамаски (Bruno Bergamaschi) (он же Джорджоне) (Giorgione), с лидерами мнений из сферы моды и стиля жизни, такими как Алессандро Скуарци (Alessandro Squarzi), с самыми известными специалистами в области техники и истории часового дела, такими как профессор Уго Панкани (Ugo Pancani) из женевского Фонда высокого часового дела (Fondation de la Haute Horlogerie, FHH), а также с известными мастерами часового дела, такими как Лука Сопрана (Luca Soprana).

В ходе работы салона VO Vintage публика сможет встретиться с такими экспонентами, как новые ведущие дилерские компании Robert Maron Watches и Hipster, руководимая Андреа Фоффи (Andrea Foffi), с вновь утвердившимися компаниями часового дела, такими как Lucas Relogios и Lo Time Луиджи Лойеро (Luigi Loiero), а также Ela Antichità, Karma Pearls Limited, Montegrandi, Francesco Pontillo's F&F, Barbara Bassi и Art Decò Bijoux, работающие с дорогими винтажными украшениями.

В дополнение к этому салон VO Vintage выбрал ряд независимых современных брендов высокого часового дела из Академия часового искусства независимых производителей (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, AHCI). Фактически в Виченце современность и винтаж будут идти рука об руку благодаря согласованности и опыту выставки Vicenzaoro, главного события мирового ювелирного искусства с участием международного сообщества профессиональных посетителей из более чем 120 стран, что обеспечивает престижную обстановку для проведения этого мероприятия.



