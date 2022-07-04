Китайский национальный центр тестирования драгоценных камней и компания Sarine Technologies запускают службу оценки световых характеристик бриллиантов в материковом Китае

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Совместный отчет об оценке световых характеристик бриллианта призван установить новый отраслевой стандарт для китайского рынка



Компания Sarine Technologies Ltd сообщила, что она и Китайский национальный центр тестирования драгоценных камней (National Gemstone Testing Center, NGTC) начали выпуск совместных отчетов и предоставление услуг по оценке световых характеристик бриллиантов в материковом Китае.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве по разработке новых стандартов для рынка Китая, подписанным в конце 2019 года, незадолго до начала вспышки Covid-19, NGTC провела обширные испытания бриллиантов различного качества огранки с использованием приборов DiaMension® HD и Sarine Light™. Совершенствуя процессы и методы внутренних испытаний, собирая и анализируя данные испытаний и регулярно общаясь с Sarine Technologies, NGTC установила новый отраслевой стандарт световых характеристик бриллиантов для китайского рынка. Новый стандарт, опирающийся на прибор Sarine Light™, поднимает стандарты классификации бриллиантов на более высокий уровень точности и согласованности, расширяя классификацию бриллиантов за пределы стандартных 4C, оценивая визуальную красоту с точки зрения яркости, огня, блеска и симметрии света. Благодаря новому совместному отчету NGTC об оценке световых характеристик камней потребители смогут получить точные данные об уникальной красоте своего бриллианта и извлечь выгоду из более высокого отраслевого стандарта.

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «После совместных усилий в течение последних двух с половиной лет, которые часто откладывались из-за пандемии, NGTC и Sarine Technologies теперь вместе предлагают китайскому потребителю новый уровень оценки бриллиантов. Мы ценим стремление NGTC к совершенству и его постоянное стремление быть в авангарде инноваций. Альянс между нами создаст новый опыт для розничных торговцев бриллиантами и потребителей, повысит прозрачность и будет способствовать созданию более устойчивого потребительского рынка бриллиантов, эффективно способствуя росту ювелирной промышленности Китая».

Г-н ЖиБин Йе (ZhiBin Ye), президент NGTC, заявил: «Мы рады видеть, что после почти трех лет неустанных усилий NGTC и Sarine Technologies использовали свои соответствующие технические преимущества и объединили усилия для совместной разработки стандарта оценки световых характеристик бриллиантов для китайского рынка и запустили услугу оценки качества бриллиантов, которая позволяет более точно оценить красоту бриллиантов, обеспечить более профессиональную и всестороннюю оценку торговли бриллиантами и повысить качество обслуживания потребителей. NGTC надеется объединить усилия с Sarine Technologies в будущем, продолжать вносить свой вклад в технологические инновации в алмазной отрасли, руководить изменениями в отрасли за счет большего количества технологических инноваций, повышать уверенность в потреблении бриллиантов и способствовать качественному развитию мировой алмазной промышленности.



