Gembridge запускает многократную загрузку списков драгоценных камней и ювелирных изделий

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Рынок цветных драгоценных камней и ювелирных изделий Gembridge запускает уникальную функцию, которая позволит участникам торговли загружать до 10 000 списков за раз, автоматизируя масштабную оцифровку цветных драгоценных камней для продажи.

До сих пор Gembridge предлагал онлайн-форму для загрузки отдельных цветных драгоценных камней и украшений. Новая система предлагает возможность одновременной загрузки нескольких объявлений, автоматизируя процесс информирования участников о продаже их товарных запасов.

«Точная цифровая каталогизация является жизненно важной частью преобразования отрасли в целом. Она не только повышает прозрачность, стандартизацию, обнаружение и сравнение цветных драгоценных камней, но также ускоряет улучшение индексации для осуществления поиска и для работы других приложений, — сказал главный специалист по применению технологии Марк Тейлор (Mark Taylor). — Эта инициатива направлена на оцифровку запасов цветных драгоценных камней по всему миру в больших объемах, помогая сделать Gembridge ведущим мировым поставщиком цветных драгоценных камней в Интернете».

«Функция многократной загрузки углубит глобальный цифровой рынок драгоценных камней и ювелирных изделий, предоставив покупателям больше выбора и больше возможностей для продавцов», — говорит генеральный директор Gembridge Ник Марретт (Nick Marrett).

Добавить несколько объявлений так же просто, как заполнить какой-нибудь бланк.

Но очень важно, чтобы каждый список также включал видео 360° и изображения хорошего качества.

«Наши требования просты, но для съемки видео и изображений хорошего качества требуется немного практики и навыков, — говорит Тейлор. — И то, и другое необходимо покупателям, которые хотят приобрести камни и ювелирные изделия в Интернете. Мы предлагаем пошаговые руководства, видеоуроки и всемирную поддержку студий для торговых представителей, которым нужна помощь в улучшении качества их видео и изображений».

Компания Gembridge тесно сотрудничала со своими торговыми партнерами, чтобы протестировать функцию многократной загрузки.

После регистрации торговые участники Gembridge могут загружать свои товары через собственную панель управления на сайте gembridge.com.

«Это доступно уже сейчас, и наша команда готова помочь новым участникам, в том числе сделать более качественные видео и изображения», — сообщил Тейлор.

Gembridge предлагает цифровые торговые площадки как для сообщества торговцев цветными драгоценными камнями, так и для потребителей, известных как Друзья Gembridge.





