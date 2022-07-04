Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Снижение импорта алмазов в Китай в первом полугодии 2022 года из-за Covid-19
Фото: SDE
С марта 2022 года как импорт бриллиантов, так и розничный рынок бриллиантов пострадали от новой волны пандемии Covid-19 в Китае, поскольку местные администрации по всей стране усилили профилактические и контрольные меры.
Согласно последним данным Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange, SDE), общая сумма сделок с алмазами на SDE с января по июнь 2022 года составила 2,056 млрд долларов США, что на 46,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Сумма сделок отражает общий объем поставок алмазного сырья и бриллиантов, прошедших через SDE в обоих направлениях, и говорит о том, насколько активна торговая деятельность. Чистый импорт бриллиантов достиг 1,01 млрд долларов США, сократившись на 35,9% по сравнению с 2021 годом.
С июня алмазный рынок демонстрирует признаки восстановления, поскольку пандемия Covid-19 эффективно сдерживается по всей стране. В июне чистый импорт бриллиантов через SDE достиг 441 млн долларов США, увеличившись на 48% в годовом исчислении.
«С запуском правительством Китая пакетов экономических стимулов, мы полагаем, что внутренний потребительский рынок вернется к росту во второй половине года. Спрос на свадебные украшения и украшения с бриллиантами, который сильно снизился из-за пандемии в первое полугодие, будет постепенно восстанавливаться», — заключил Линь Цян (Lin Qiang), заместитель председателя Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и президент SDE.
С 2002 по 2021 год чистый импорт бриллиантов через SDE вырос с 31 млн долларов США до рекордно высокого уровня в 2,924 млрд долларов США, с общим увеличением в 94 раза и среднегодовым совокупным темпом роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR) в 27%, что показывает волнообразный рост с 2010 года.