Снижение импорта алмазов в Китай в первом полугодии 2022 года из-за Covid-19

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С марта 2022 года как импорт бриллиантов, так и розничный рынок бриллиантов пострадали от новой волны пандемии Covid-19 в Китае, поскольку местные администрации по всей стране усилили профилактические и контрольные меры.Согласно последним данным Шанхайской алмазной биржи (Shanghai Diamond Exchange, SDE), общая сумма сделок с алмазами на SDE с января по июнь 2022 года составила 2,056 млрд долларов США, что на 46,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Сумма сделок отражает общий объем поставок алмазного сырья и бриллиантов, прошедших через SDE в обоих направлениях, и говорит о том, насколько активна торговая деятельность. Чистый импорт бриллиантов достиг 1,01 млрд долларов США, сократившись на 35,9% по сравнению с 2021 годом.С июня алмазный рынок демонстрирует признаки восстановления, поскольку пандемия Covid-19 эффективно сдерживается по всей стране. В июне чистый импорт бриллиантов через SDE достиг 441 млн долларов США, увеличившись на 48% в годовом исчислении.«С запуском правительством Китая пакетов экономических стимулов, мы полагаем, что внутренний потребительский рынок вернется к росту во второй половине года. Спрос на свадебные украшения и украшения с бриллиантами, который сильно снизился из-за пандемии в первое полугодие, будет постепенно восстанавливаться», — заключил Линь Цян (Lin Qiang), заместитель председателя Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) и президент SDE.С 2002 по 2021 год чистый импорт бриллиантов через SDE вырос с 31 млн долларов США до рекордно высокого уровня в 2,924 млрд долларов США, с общим увеличением в 94 раза и среднегодовым совокупным темпом роста (Compound Annual Growth Rate, CAGR) в 27%, что показывает волнообразный рост с 2010 года.