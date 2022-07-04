Миллиардер Оппенгеймер добился запрета на добычу полезных ископаемых на своей ферме в Зимбабве

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(Bloomberg) - Миллиардер Ники Оппенгеймер (Nicky Oppenheimer), владелец второго по размерам состояния в Южной Африке, добился судебного решения о временном прекращении разведки полезных ископаемых на своем частном семейном ранчо в Зимбабве.

Согласно постановлению Высокого суда Зимбабве, вынесенному в прошлый четверг, компания Pearline Mineral Exploration должна прекратить любую деятельность по добыче полезных ископаемых на ранчо Шангани (Shangani) площадью 65 000 гектаров (251 квадратная миля). Горнодобывающий магнат обратился за защитой в суд после того, как в прошлом месяце рабочие увидели самолет, нанятый Pearline Mineral Exploration, который проводил аэрогеографическую съемку.

Суд вынес временный запрет на такую деятельность на период полного рассмотрения дела. Pearline Mineral Exploration получила лицензию на разведку полезных ископаемых в районе, который включает в себя части ранчо, но суд заявил, что у нее нет надлежащей экологической документации для начала разведки.

Согласно постановлению суда, семья Оппенгеймеров владеет ранчо на юге Зимбабве с 1937 года. На ферме есть стадо из 8 000 голов крупного рогатого скота, на ней работает 400 человек, и она экспортирует говядину в Великобританию.

Высокий суд установил, что добыча полезных ископаемых может нанести вред окружающей среде, домашнему скоту и дикой природе, в том числе стаду из 350 слонов. Он приказал южноафриканской компании Pearline Mineral Exploration «полностью прекратить разведку или добычу полезных ископаемых» на ранчо.

Оппенгеймер продал принадлежащие его семье 40% акций De Beers, крупнейшего в мире производителя алмазов, компании Anglo American Plc в 2012 году за 5,2 млрд долларов США, выплаченных деньгами. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 8,4 млрд долларов.





