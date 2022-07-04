Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Миллиардер Оппенгеймер добился запрета на добычу полезных ископаемых на своей ферме в Зимбабве
Согласно постановлению Высокого суда Зимбабве, вынесенному в прошлый четверг, компания Pearline Mineral Exploration должна прекратить любую деятельность по добыче полезных ископаемых на ранчо Шангани (Shangani) площадью 65 000 гектаров (251 квадратная миля). Горнодобывающий магнат обратился за защитой в суд после того, как в прошлом месяце рабочие увидели самолет, нанятый Pearline Mineral Exploration, который проводил аэрогеографическую съемку.
Суд вынес временный запрет на такую деятельность на период полного рассмотрения дела. Pearline Mineral Exploration получила лицензию на разведку полезных ископаемых в районе, который включает в себя части ранчо, но суд заявил, что у нее нет надлежащей экологической документации для начала разведки.
Согласно постановлению суда, семья Оппенгеймеров владеет ранчо на юге Зимбабве с 1937 года. На ферме есть стадо из 8 000 голов крупного рогатого скота, на ней работает 400 человек, и она экспортирует говядину в Великобританию.
Высокий суд установил, что добыча полезных ископаемых может нанести вред окружающей среде, домашнему скоту и дикой природе, в том числе стаду из 350 слонов. Он приказал южноафриканской компании Pearline Mineral Exploration «полностью прекратить разведку или добычу полезных ископаемых» на ранчо.
Оппенгеймер продал принадлежащие его семье 40% акций De Beers, крупнейшего в мире производителя алмазов, компании Anglo American Plc в 2012 году за 5,2 млрд долларов США, выплаченных деньгами. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние оценивается в 8,4 млрд долларов.