Rapaport сообщает о снижении цен на бриллианты и винит в этом экономику

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Несмотря на оптимизм, порожденный в отрасли выставками в Лас-Вегасе, цены на бриллианты пошли вниз «на фоне слабых перспектив мировой экономики и роста уровня товарных запасов», и в июне алмазный индекс RapNet (RAPI™) для бриллиантов весом 1 карат снизился на 1,8%, отмечает агентство Rapaport в распространенном вчера пресс-релизе.

Согласно отраслевому изданию, в июле активность на рынке спала в связи с сезоном отпусков и одновременно возникшими тревогами по поводу рецессии в США, где экономика в первом квартале сократилась на 1,6%, а также из-за низкого спроса в апреле и мае в Китае, что привело к накоплению товарных запасов у местных ювелирных компаний.

Товарные запасы выросли и у производителей бриллиантов, пишет Rapaport, указывая на то, что в сети RapNet на 1 июля количество камней достигло 1,87 млн, увеличившись на 4,3%, несмотря на антироссийские санкции, «которые ограничили продажи алмазов АЛРОСА и лишили рынок примерно 30% объема мирового производства».

По мнению издания, нехватка российских алмазов повлияет на предложение бриллиантов в ближайшие месяцы, поскольку производители бриллиантов до сих пор работали с камнями, поставленными до российско-украинского конфликта.

«Другие горнодобывающие компании извлекают выгоду из новой динамики рынка алмазного сырья. Июньские продажи De Beers выросли на 36% в годовом исчислении, до $650 млн, после повышения цен на мелкое сырье на 8–10% — в этой категории обычно доминирует АЛРОСА», - говорится в пресс-релизе.

Rapaport прогнозирует, что в связи с возвращением продукции АЛРОСА на рынок отслеживаемые «этичные алмазы» будут продаваться дороже российских камней, и одновременно отмечает, что во второй половине года отрасль ожидают «встречные ветры» в экономике, которые могут оказать на нее отрицательное воздействие.





