Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Rapaport сообщает о снижении цен на бриллианты и винит в этом экономику
Согласно отраслевому изданию, в июле активность на рынке спала в связи с сезоном отпусков и одновременно возникшими тревогами по поводу рецессии в США, где экономика в первом квартале сократилась на 1,6%, а также из-за низкого спроса в апреле и мае в Китае, что привело к накоплению товарных запасов у местных ювелирных компаний.
Товарные запасы выросли и у производителей бриллиантов, пишет Rapaport, указывая на то, что в сети RapNet на 1 июля количество камней достигло 1,87 млн, увеличившись на 4,3%, несмотря на антироссийские санкции, «которые ограничили продажи алмазов АЛРОСА и лишили рынок примерно 30% объема мирового производства».
По мнению издания, нехватка российских алмазов повлияет на предложение бриллиантов в ближайшие месяцы, поскольку производители бриллиантов до сих пор работали с камнями, поставленными до российско-украинского конфликта.
«Другие горнодобывающие компании извлекают выгоду из новой динамики рынка алмазного сырья. Июньские продажи De Beers выросли на 36% в годовом исчислении, до $650 млн, после повышения цен на мелкое сырье на 8–10% — в этой категории обычно доминирует АЛРОСА», - говорится в пресс-релизе.
Rapaport прогнозирует, что в связи с возвращением продукции АЛРОСА на рынок отслеживаемые «этичные алмазы» будут продаваться дороже российских камней, и одновременно отмечает, что во второй половине года отрасль ожидают «встречные ветры» в экономике, которые могут оказать на нее отрицательное воздействие.