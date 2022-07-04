Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
04 июля 2022
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
В мае продажи ювелирных изделий и часов в Гонконге в стоимостном выражении выросли на 7,1%
Из общего объема розничных продаж в мае 2022 года на онлайн-продажи приходилось 7,7%. Объем розничных онлайн-продаж в мае, предварительно оцененный в 2,2 млрд долларов, увеличился на 2,0% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. По предварительным оценкам, за первые 5 месяцев 2022 года стоимость розничных онлайн-продаж увеличилась на 29,0% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
При анализе по широкому ряду торговых точек в порядке убывания предварительной оценки стоимости продаж и при сравнении мая 2022 года с маем 2021 года стоимость проданных товаров в супермаркетах снизилась на 5,2%. Далее следуют продажи товаров в универмагах (-4,4% в стоимостном выражении); в магазинах одежды (-2,1%); магазинах электротоваров и других потребительских товаров длительного пользования, не включенных в иные группы (-2,3%); магазинах лекарств и косметики (-5,3%); автомобилей и запчастей к ним (-31,7%); а также мебели и фурнитуры (-5,1%).
Вместе с тем стоимость продаж других потребительских товаров, не включенных в другие категории, в мае 2022 года увеличилась на 7,7% по сравнению с годом ранее. За этим следуют продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков (+7,1% в стоимостном выражении); продуктов питания, алкогольных напитков и табака (+1,9%); топлива (+1,7%); обуви, сопутствующих товары и других предметов одежды (+0,9%); книг, газет, канцтоваров и подарков (+4,4%); китайских лекарств и трав (+2,4%); а также оптики (+5,0%).