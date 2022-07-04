В мае продажи ювелирных изделий и часов в Гонконге в стоимостном выражении выросли на 7,1%

Сегодня Новости

Ежемесячное обследование розничных продаж Департамента переписи населения и статистики Специального административного района Гонконг показало, что общий объем розничных продаж в мае 2022 года, предварительно оцененный в 29,1 млрд долларов США, снизился на 1,7% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. За первые 5 месяцев 2022 года предварительно было подсчитано, что стоимость общего объема розничных продаж снизилась на 2,9% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Из общего объема розничных продаж в мае 2022 года на онлайн-продажи приходилось 7,7%. Объем розничных онлайн-продаж в мае, предварительно оцененный в 2,2 млрд долларов, увеличился на 2,0% по сравнению с тем же месяцем 2021 года. По предварительным оценкам, за первые 5 месяцев 2022 года стоимость розничных онлайн-продаж увеличилась на 29,0% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

При анализе по широкому ряду торговых точек в порядке убывания предварительной оценки стоимости продаж и при сравнении мая 2022 года с маем 2021 года стоимость проданных товаров в супермаркетах снизилась на 5,2%. Далее следуют продажи товаров в универмагах (-4,4% в стоимостном выражении); в магазинах одежды (-2,1%); магазинах электротоваров и других потребительских товаров длительного пользования, не включенных в иные группы (-2,3%); магазинах лекарств и косметики (-5,3%); автомобилей и запчастей к ним (-31,7%); а также мебели и фурнитуры (-5,1%).

Вместе с тем стоимость продаж других потребительских товаров, не включенных в другие категории, в мае 2022 года увеличилась на 7,7% по сравнению с годом ранее. За этим следуют продажи ювелирных изделий, часов и ценных подарков (+7,1% в стоимостном выражении); продуктов питания, алкогольных напитков и табака (+1,9%); топлива (+1,7%); обуви, сопутствующих товары и других предметов одежды (+0,9%); книг, газет, канцтоваров и подарков (+4,4%); китайских лекарств и трав (+2,4%); а также оптики (+5,0%).





