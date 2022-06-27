Совет РСПП по нефинансовой отчётности начал работу в новом формате

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30 июня 2022 года на площадке РСПП состоялось первое заседание Совета РСПП по нефинансовой отчётности, ESG индексам и рейтингам устойчивого развития под председательством Андрея Бугрова, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РСПП. В заседании приняли участие члены Совета и приглашённые эксперты.

Открывая заседание, Александр Шохин, Президент РСПП, Председатель Координационного совета РСПП по устойчивому развитию сказал: «Вновь созданный Совет действует в рамках Координационного совета по устойчивому развитию, образованного в 2021 году для продвижения ESG-повестки, содействия её трансформации с учётом новых вызовов, создания площадок для взаимодействия и сотрудничества с теми государственными и негосударственными структурами и организациями, которые включились в проблематику устойчивого развития, и ставят задачу активных действий».

Призвав Совет придать новый импульс развитию процессов в этой сфере, Александр Шохин выразил уверенность, что Совет станет активно действующей площадкой для расширения взаимодействия российских провайдеров индексов, рейтингов, рэнкингов в области устойчивого развития, пользователей систем анализа и оценки деятельности компаний.

Выступая с докладом о деятельности Совета РСПП по нефинансовой отчётности по проведению общественного заверения нефинансовых отчётов в предыдущий период, Андрей Бугров, Председатель Совета, член Правления РСПП, вице-президент ГМК «Норильский никель», обратил внимание на значимость общественного заверения нефинансовых отчётов для содействия публичному признанию результатов деловой практики, информация о которых содержится в корпоративном отчёте; для повышения уровня доверия заинтересованных сторон компании к содержащейся в отчёте информации; а также для содействия развитию процесса нефинансовой отчётности в компании и повышения качества раскрываемой информации и процессов управления.

«Общественное заверение нефинансовых отчётов - инструмент независимого подтверждения раскрываемых компаниями сведений о реализации принципов ответственного ведения бизнеса в корпоративных стратегиях и деятельности компаний. Эта форма заверения имеет свой предмет, самостоятельное значение и востребована вне зависимости от наличия или отсутствия профессионального аудиторского заключения по отчёту. Весь предшествующий опыт нам это подтверждал», - подытожил Андрей Бугров.

Елена Феоктистова, заместитель Председателя Совета, Председатель Экспертного совета РСПП по нефинансовой отчётности, Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП представила на одобрение Совета проект Регламента общественного заверения (подтверждения) корпоративных нефинансовых отчётов. Рассказала участникам о назначении общественного заверения, процедуре организации заверения, значимых направлениях раскрытия информации об ответственной деловой практике, принимаемых во внимание при его проведении, а также о факторах оценки, учитываемых при подготовке заключения и важности соблюдения этических требований независимости и объективности, недопущения конфликта интересов.





