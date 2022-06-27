Эксклюзив
«Будущее подлинных бриллиантов больше, чем когда-либо», — утверждает Лейбиш Полнауэр, основатель и президент Leibish & Co
Еще в 1979 году молодой Лейбиш Полнауэр (Leibish Polnauer), в то время огранщик алмазов, поехал в Лондон и обнаружил, что фабрика, на которой он работал, закрыта. Но, к счастью, он нашел объявление от фирмы Garrard, обслуживавшей королевский...
Вчера
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
Blue Rock Diamonds добилась лучших результатов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, несмотря на проблемы
Компания заявила, что ее добыча алмазов в 2021 году в каратах увеличилась на 53% по сравнению с предыдущим годом, что принесло более чем удвоенный доход, доведя его до 7,85 млн фунтов стерлингов, в то время как количество добытых крупных камней выросло, по стоимости составив более 50 000 долларов США.
В 2021 году Blue Rock Diamonds ввела в эксплуатацию новый завод, который помог увеличить производство руды на Кареевлей до 1 млн тонн в год с примерно 400 000 тонн в год. Ресурсы алмазоносной руды на руднике были увеличены на 49% и достигли 10 368 300 тонн, что позволило приступить к вскрытию основного карьера, чтобы показать их по глубине и площади. Все это доказывает, что фундаментальные факторы производства на Кареевлей остаются прочными, говорится в сообщении компании.
«Алмазный рынок хорошо восстановился в 2021 году. Средняя цена за карат в 2021 году составляла 470 долларов США по сравнению с 295 долларами США в 2020 году (правда, на цены в 2020 году значительно повлиял Covid-19 и последовавшая за этим отмена алмазных аукционов). Интересно, что средняя цена в 2021 году в размере 470 долларов США на 13% выше, чем в среднем в 2019 году в размере 415 долларов США, что указывает на то, что рынок стал сильнее после пандемии. С конца года рынок поначалу был нестабильным, и резкий скачок цен в феврале во многом был связан с ситуацией на Украине. С тех пор он стабилизировался, но по ценам, значительно превышающим наши средние цены за 2021 год. Мы ожидаем, что предложение качественных алмазов, таких как добываемые на Кареевлей, останется ограниченным в обозримом будущем, поскольку продолжающийся конфликт на Украине влияет на предложение необработанных алмазов», — заявил председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майкл Хьюстон (Michael Houston).