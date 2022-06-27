Blue Rock Diamonds добилась лучших результатов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом, несмотря на проблемы

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Компания Blue Rock Diamonds, производитель алмазов, зарегистрированный на лондонском Рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и владеющий алмазным рудником Кареевлей (Kareevlei) в районе Кимберли в Южной Африке, объявила о своих аудированных результатах за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2021 года, заявив, что они значительно лучше, чем в 2020 году, несмотря на встречавшиеся серьезные проблемы, включая остановки работы из-за решений Департамента минеральных ресурсов и энергетики ЮАР (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE), локдаунов в связи с Covid-19 и экстремальных погодных условий.

Компания заявила, что ее добыча алмазов в 2021 году в каратах увеличилась на 53% по сравнению с предыдущим годом, что принесло более чем удвоенный доход, доведя его до 7,85 млн фунтов стерлингов, в то время как количество добытых крупных камней выросло, по стоимости составив более 50 000 долларов США.

В 2021 году Blue Rock Diamonds ввела в эксплуатацию новый завод, который помог увеличить производство руды на Кареевлей до 1 млн тонн в год с примерно 400 000 тонн в год. Ресурсы алмазоносной руды на руднике были увеличены на 49% и достигли 10 368 300 тонн, что позволило приступить к вскрытию основного карьера, чтобы показать их по глубине и площади. Все это доказывает, что фундаментальные факторы производства на Кареевлей остаются прочными, говорится в сообщении компании.

«Алмазный рынок хорошо восстановился в 2021 году. Средняя цена за карат в 2021 году составляла 470 долларов США по сравнению с 295 долларами США в 2020 году (правда, на цены в 2020 году значительно повлиял Covid-19 и последовавшая за этим отмена алмазных аукционов). Интересно, что средняя цена в 2021 году в размере 470 долларов США на 13% выше, чем в среднем в 2019 году в размере 415 долларов США, что указывает на то, что рынок стал сильнее после пандемии. С конца года рынок поначалу был нестабильным, и резкий скачок цен в феврале во многом был связан с ситуацией на Украине. С тех пор он стабилизировался, но по ценам, значительно превышающим наши средние цены за 2021 год. Мы ожидаем, что предложение качественных алмазов, таких как добываемые на Кареевлей, останется ограниченным в обозримом будущем, поскольку продолжающийся конфликт на Украине влияет на предложение необработанных алмазов», — заявил председатель совета директоров BlueRock Diamonds Майкл Хьюстон (Michael Houston).





