De Beers намерена удвоить число магазинов в Индии

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Директор De Beers India Сачин Джайн (Sachin Jain) сообщил агентству PTI, что компания намерена довести число своих магазинов в Индии до 30. В настоящее время у компании 14 магазинов. По его словам, это решение компания приняла на фоне сильного рынка, сравнимого с прошлогодним.

«2021 календарный год был лучшим годом для алмазного бизнеса. В 2021 году мы не только восстановились, но и ускорились, поскольку этот год был одним из самых сильных для бизнеса, начиная от добычи и заканчивая производством бриллиантов, оптовой и в конечном итоге розничной торговлей», — заявил Сачин Джайн.

De Beers India, по его словам, продемонстрировала высокие результаты в первой половине этого года, и с учетом сохраняющегося положительного настроения среди потребителей ювелирных изделий компания надеется на то, что бизнес в этом году будет столь же успешным.

Для достижения поставленной цели De Beers India намерена уделять особое внимание гибкости в своей деятельности, быстрому принятию новшеств и учету эмоционального фактора в поведении потребителей по всем направлениям работы.



