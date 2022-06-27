Нехватка электроэнергии в ЮАР грозит производству платины

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Нехватка электроэнергии в ЮАР, усугубленная забастовкой работников энергетической компании Eskom, может привести к сбоям в работе аффинажных заводов компании Anglo American Platinum (Amplats), сообщает издание miningmx.com.

Генеральный директор Anglo American Platinum Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen) выразила обеспокоенность ростом снижения подачи электроэнергии на предприятия компании, отметив, что Amplats будет трудно отправить весь металл на аффинаж в оставшуюся часть года.

Со своей стороны, руководство Eskom уверяет, что делается все возможное для того, чтобы избежать дальнейшего снижения нагрузки в электросети в связи с рационированием подачи электроэнергии из-за проходящей на предприятии несанкционированной забастовки сотрудников, требующих повышения заработной платы.

Несмотря на это, Eskom продолжает сокращать подачу электроэнергии на предприятия, и Amplats в этих условиях стремится сократить потребление электроэнергии на своих заводах.





