Часовое общество Нью-Йорка анонсировало часы для благотворительного аукциона HSNY: 2022

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Часовое общество Нью-Йорка (Horological Society of New York, HSNY) объявило о проведении онлайн с 6 по 13 июля 2022 года Благотворительного аукциона HSNY 2022 года аукционным домом Phillips совместно с фирмой Bacs & Russo.

Теперь, когда аукцион проводится уже второй год в формате онлайн, члены и друзья Часового общества Нью-Йорка будут иметь возможность делать ставки из любой точки мира во имя великой цели. Все доходы от продажи пойдут в пользу HSNY в поддержку его миссии по развитию искусства и науки часового дела, которая включает в себя предоставление финансовой помощи часовым учреждениям и стипендий для студентов, изучающих часовое дело на дневном отделении.

Участники торгов могут рассчитывать на лучший выбор часов от швейцарских, немецких, японских и американских брендов, в том числе ограниченные серии, полностью распроданные часы, желанные часы со штампом Tiffany, со старинными драгоценными камнями, прототипы моделей и многое другое. И самое главное, ко всем часам будет применяться политика «без резервной цены», поощряющая посетителей аукциона делать ставки с энтузиазмом.

«Часы, подаренные на аукцион HSNY 2022 года, удивительные, захватывающие, исторические и, самое главное, значимые, — говорит исполнительный директор HSNY Николас Манусос (Nicholas Manousos). — Доходы, поступившие от щедрых спонсоров и участников торгов, будут иметь большое значение для обеспечения успеха студентов-часовщиков, и я призываю всех участвовать в торгах с учетом этого».

Пол Бутрос (Paul Boutros), глава отдела часов аукционного дома Phillips в Америке, добавляет: «Для нас большая честь и радость вновь поддержать усилия HSNY, направленные на развитие науки и культуры часового дела в Соединенных Штатах. Вся выручка от продажи каждых часов, включая премию покупателей Phillips, пойдет на образовательные программы HSNY, стипендии и награды школ часового мастерства».





