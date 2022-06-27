Эксклюзив
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
Часовое общество Нью-Йорка анонсировало часы для благотворительного аукциона HSNY: 2022
Теперь, когда аукцион проводится уже второй год в формате онлайн, члены и друзья Часового общества Нью-Йорка будут иметь возможность делать ставки из любой точки мира во имя великой цели. Все доходы от продажи пойдут в пользу HSNY в поддержку его миссии по развитию искусства и науки часового дела, которая включает в себя предоставление финансовой помощи часовым учреждениям и стипендий для студентов, изучающих часовое дело на дневном отделении.
Участники торгов могут рассчитывать на лучший выбор часов от швейцарских, немецких, японских и американских брендов, в том числе ограниченные серии, полностью распроданные часы, желанные часы со штампом Tiffany, со старинными драгоценными камнями, прототипы моделей и многое другое. И самое главное, ко всем часам будет применяться политика «без резервной цены», поощряющая посетителей аукциона делать ставки с энтузиазмом.
«Часы, подаренные на аукцион HSNY 2022 года, удивительные, захватывающие, исторические и, самое главное, значимые, — говорит исполнительный директор HSNY Николас Манусос (Nicholas Manousos). — Доходы, поступившие от щедрых спонсоров и участников торгов, будут иметь большое значение для обеспечения успеха студентов-часовщиков, и я призываю всех участвовать в торгах с учетом этого».
Пол Бутрос (Paul Boutros), глава отдела часов аукционного дома Phillips в Америке, добавляет: «Для нас большая честь и радость вновь поддержать усилия HSNY, направленные на развитие науки и культуры часового дела в Соединенных Штатах. Вся выручка от продажи каждых часов, включая премию покупателей Phillips, пойдет на образовательные программы HSNY, стипендии и награды школ часового мастерства».