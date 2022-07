Anglo American согласовала объединение программы nuGenTM с компанией First Mode для ускорения решения по перевозке грузов с нулевым уровнем выбросов

Anglo American ведет эксклюзивные переговоры с холдингом First Mode Holding и согласовала необязательные условия для объединения осуществляемой Anglo American программы по организации перевозки грузов с нулевым уровнем выбросов nuGenTM Zero Emissions Haulage Solution (ZEHS) с First Mode, компанией, специализирующейся на инженерных технологиях, которая вступила в партнерство с Anglo American для разработки проекта nuGenTM ZEHS.

Сделка будет включать в себя капиталовложения Anglo American в объединенный бизнес и предназначена для ускорения разработки и коммерциализации осуществляемого Anglo American проекта nuGenTM ZEHS. Новый объединенный бизнес сохранит название First Mode в качестве независимого бизнеса и уделит приоритетное внимание разработке nuGenTM ZEHS, основываясь на интенсивных разработках Anglo American и First Mode в течение трех лет.

6 мая 2022 года компания Anglo American запустила прототип своего самого большого в мире карьерного самосвала на водородном топливе в рамках программы nuGenTM ZEHS на своем руднике по добыче металлов платиновой группы Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке для работы в повседневных условиях добычи полезных ископаемых. Достигнутая договоренность предусматривает, что Anglo American заключит соглашение с First Mode для обезуглероживания своего глобального парка карьерных самосвалов ультракласса, из которых в настоящее время эксплуатируется около 400, а также для обеспечения критически важной вспомогательной инфраструктуры, такой как заправка топливом, перезарядка и облегчение производства водорода.

Anglo American также признает свою роль в поддержке более широких целей декарбонизации за пределами собственного бизнеса. Технологии и возможности, которые компания разрабатывала в рамках проекта nuGenTM с First Mode, открывают новые возможности, выходящие за рамки парка самосвалов Anglo American, в том числе в других отраслях, использующих большегрузные виды транспорта, например железнодорожный.

Anglo American приобрела 10% стратегического пакета акций First Mode в 2021 году. Сделка будет включать в себя дополнительные капитальные вложения Anglo American в объединенный бизнес, что по завершении сделки приведет к получению контрольного пакета акций. Акционерный капитал в то время будет принадлежать ряду основателей и сотрудников First Mode. В дополнение к ускорению разработки и коммерциализации технологии ZEHS новый объединенный бизнес позволит стратегическим третьим сторонам совместно инвестировать вместе с Anglo American и First Mode, предлагая возможность ускорить собственное обезуглероживание и использовать потенциал, предлагаемый экологически чистыми технологиями ZEHS.