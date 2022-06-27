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По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
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20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
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Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
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06 июня 2022
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Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
Anglo American согласовала объединение программы nuGenTM с компанией First Mode для ускорения решения по перевозке грузов с нулевым уровнем выбросов
Сделка будет включать в себя капиталовложения Anglo American в объединенный бизнес и предназначена для ускорения разработки и коммерциализации осуществляемого Anglo American проекта nuGenTM ZEHS. Новый объединенный бизнес сохранит название First Mode в качестве независимого бизнеса и уделит приоритетное внимание разработке nuGenTM ZEHS, основываясь на интенсивных разработках Anglo American и First Mode в течение трех лет.
6 мая 2022 года компания Anglo American запустила прототип своего самого большого в мире карьерного самосвала на водородном топливе в рамках программы nuGenTM ZEHS на своем руднике по добыче металлов платиновой группы Могалаквена (Mogalakwena) в Южной Африке для работы в повседневных условиях добычи полезных ископаемых. Достигнутая договоренность предусматривает, что Anglo American заключит соглашение с First Mode для обезуглероживания своего глобального парка карьерных самосвалов ультракласса, из которых в настоящее время эксплуатируется около 400, а также для обеспечения критически важной вспомогательной инфраструктуры, такой как заправка топливом, перезарядка и облегчение производства водорода.
Anglo American также признает свою роль в поддержке более широких целей декарбонизации за пределами собственного бизнеса. Технологии и возможности, которые компания разрабатывала в рамках проекта nuGenTM с First Mode, открывают новые возможности, выходящие за рамки парка самосвалов Anglo American, в том числе в других отраслях, использующих большегрузные виды транспорта, например железнодорожный.
Anglo American приобрела 10% стратегического пакета акций First Mode в 2021 году. Сделка будет включать в себя дополнительные капитальные вложения Anglo American в объединенный бизнес, что по завершении сделки приведет к получению контрольного пакета акций. Акционерный капитал в то время будет принадлежать ряду основателей и сотрудников First Mode. В дополнение к ускорению разработки и коммерциализации технологии ZEHS новый объединенный бизнес позволит стратегическим третьим сторонам совместно инвестировать вместе с Anglo American и First Mode, предлагая возможность ускорить собственное обезуглероживание и использовать потенциал, предлагаемый экологически чистыми технологиями ZEHS.