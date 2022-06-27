IBDH подтвердила наличие второго пласта алмазов на месторождении L-Чэнел в районе рудника Эллендейл в Австралии

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В ходе оценки аллювиального месторождения L-Чэнел (L-Channel) на руднике Эллендейл (Ellendale) в Австралии выявлено два отдельных слоя алмазоносных гравийных залежей — верхний более молодой слой гравия (слой A) и более глубокий слой гравия (слой B), сообщила компания India Bore Diamond Holdings (IBDH) в пресс-релизе, полученном Rough&Polished. Компания смогла переработать небольшой объем гравия слоя A в начале сезона дождей 2021–2022 годов и извлекла ряд алмазов хорошего качества, включая желтые алмазы весом до 0,663 карата со средним весом 0,41 карата. В ближайшее время IBDH возобновит переработку и тестирование большего количества накопленного гравия из слоя А для дальнейшей детальной оценки.

В июне этого года IBDH получила официальное одобрение от Департамента горнодобывающей промышленности, промышленного регулирования и безопасности (Department of Mines, Industry Regulation and Safety, DMIRS) Австралии на свое предложение о начале добычи алмазов на арендованном участке M04/473.

На месте продолжается подготовка к началу добычи алмазов на аллювиальном месторождении L-Чэнел (L-Channel) на территории ее проекта Эллендейл (Ellendale) в соответствии с этим разрешением на добычу. Компания планирует начать первоначальную добычу низкими темпами на лицензионном участке M04/473 в ближайшие недели.





