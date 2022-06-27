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30 мая 2022
Результаты продаж Petra Diamonds на шестом тендере 2022 финансового года
Сопоставимые цены на необработанные алмазы выросли на 7,7% по сравнению с пятым тендером (объявленном 3 мая 2022 года), в то время как сопоставимые цены за весь год выросли на 41,5% по сравнению с 2021 финансовым годом, при этом баланс движения цен объясняется ассортиментом продукции. Сильный спрос, сопровождающийся ростом цен, наблюдался во всех категориях размеров и качества алмазов.
В ходе шестого тендера не было продано ни одного исключительного камня. В 2022 финансовом году выручка от продажи исключительных камней составила 89,0 млн долларов - 75,2 млн долларов от алмазов с рудника Куллинан (Cullinan) и 13,8 млн долларов от алмазов с рудника Вильямсон (Williamson) - по сравнению с 62,0 млн долларов от продажи исключительных камней (все с рудника Куллинан) в предыдущем году. Petra Diamonds классифицирует «исключительные камни» как необработанные алмазы, которые продаются каждый по цене 5 млн долларов США или выше.
Ричард Даффи (Richard Duffy), генеральный директор Petra Diamonds, так прокомментировал эти результаты: «Результаты шестого тендера подводят итоги успешного года для продаж алмазов Petra Diamonds как с точки зрения цен, так и с точки зрения спроса, который мы наблюдаем. Значительный интерес, проявленный к шестому тендеру, свидетельствует о сохраняющейся силе рынка необработанных алмазов. Мы наблюдаем ценовую поддержку по всему ассортименту нашей продукции, особенно в ценах на белые и цветные камни ювелирного качества за последние 12 месяцев».
Компания предоставит дополнительную информацию о результатах операционной деятельности, когда 19 июля 2022 года опубликует отчет о торговых операциях за 2022 финансовый год.
Ожидается, что первый тендер 2023 финансового года состоится в августе/сентябре 2022 года.