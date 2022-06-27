Star Diamond разочарована решениями Rio Tinto по проекту Стар — Орион Саус

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Компания Star Diamond сообщила, что на заседании комитета по управлению совместным предприятием Fort à la Corne, состоявшемся во вторник, компания Rio Tinto Exploration Canada использовала свое право голоса, чтобы поставить проект Стар – Орион Саус (Star – Orion South) на техническое обслуживание до 31 декабря 2022 года. Вместе с тем Rio Tinto заявила, что в соответствии с условиями выполнения своих действующих обязательств она не намерена выделять дополнительный капитал для проекта в течение 2022 года сверх того, что необходимо для технического обслуживания.

Rio Tinto также сообщила Star Diamond во время заседания комитета по управлению совместным предприятием, что Rio Tinto намерена провести краткосрочный обзор своих альтернатив в отношении проекта, включая ее возможный выход из него.

Во время встречи Rio Tinto заявила, что она по-прежнему довольна результатами всесторонних исследований и программы выборки проб, которые были завершены на данный момент на проекте.

Совет директоров Star Diamond разочарован этими решениями. Star Diamond намерена работать с Rio Tinto над оценкой альтернатив в отношении проекта.

Star Diamond — канадская компания, занимающаяся приобретением, разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых. Акции Star Diamond торгуются на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange) под торговым символом «DIAM». Наиболее значительным активом Star Diamond является ее доля в месторождении Форт а ля Корн (Fort à la Corne) в центральной части канадской провинции Саскачеван. Находящиеся на нем кимберлиты расположены в непосредственной близости от развитой инфраструктуры, включая дороги с твердым покрытием и сеть электроснабжения, что дает значительные преимущества для будущей разработки месторождения.





