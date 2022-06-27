Эксклюзив
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
Star Diamond разочарована решениями Rio Tinto по проекту Стар — Орион Саус
Rio Tinto также сообщила Star Diamond во время заседания комитета по управлению совместным предприятием, что Rio Tinto намерена провести краткосрочный обзор своих альтернатив в отношении проекта, включая ее возможный выход из него.
Во время встречи Rio Tinto заявила, что она по-прежнему довольна результатами всесторонних исследований и программы выборки проб, которые были завершены на данный момент на проекте.
Совет директоров Star Diamond разочарован этими решениями. Star Diamond намерена работать с Rio Tinto над оценкой альтернатив в отношении проекта.
Star Diamond — канадская компания, занимающаяся приобретением, разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых. Акции Star Diamond торгуются на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange) под торговым символом «DIAM». Наиболее значительным активом Star Diamond является ее доля в месторождении Форт а ля Корн (Fort à la Corne) в центральной части канадской провинции Саскачеван. Находящиеся на нем кимберлиты расположены в непосредственной близости от развитой инфраструктуры, включая дороги с твердым покрытием и сеть электроснабжения, что дает значительные преимущества для будущей разработки месторождения.