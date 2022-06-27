Индия подняла ставку налога на товары и услуги для бриллиантов до 1,5%

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Индийский совет по налогам на товары и услуги на своем 47-м заседании, состоявшемся 28 и 29 июня 2022 года, внес изменения в ставки налога на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST) для ряда продуктов. Для бриллиантов ставка налога на товары и услуги была увеличена с 0,25% до 1,5% (решение вступает в силу с 18 июля 2022 года), что приветствуется алмазным сектором, поскольку это решает проблему накопления входного налогового кредита (Input Tax Credit, ITC), с которой отрасль сталкивается из-за обратных обязательств, возникающих в режиме GST.

Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), ведущая индийская отраслевая организация, стремясь ликвидировать стресс, который алмазный сектор страны испытывает из-за накопления GST, добивалась посредством ряда представлений исправления создавшегося положения путем повышения ставки GST на бриллианты на этапе входных операций.

Колин Шах (Colin Shah), председатель совета директоров GJEPC, сказал, что этот высший орган по торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии благодарен министру финансов за рационализацию ставок GST на бриллианты и облегчение в отношении вопроса накопления ITC для алмазного сектора, которое достигло более 6 млрд рупий. Повышение ставки GST на бриллианты не только остановит дальнейшее накопление ITC, но и поможет высвободить заблокированный оборотный капитал и стимулировать рост отрасли, добавил он.





