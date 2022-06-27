Эксклюзив
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
Индия подняла ставку налога на товары и услуги для бриллиантов до 1,5%
Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), ведущая индийская отраслевая организация, стремясь ликвидировать стресс, который алмазный сектор страны испытывает из-за накопления GST, добивалась посредством ряда представлений исправления создавшегося положения путем повышения ставки GST на бриллианты на этапе входных операций.
Колин Шах (Colin Shah), председатель совета директоров GJEPC, сказал, что этот высший орган по торговле драгоценными камнями и ювелирными изделиями в Индии благодарен министру финансов за рационализацию ставок GST на бриллианты и облегчение в отношении вопроса накопления ITC для алмазного сектора, которое достигло более 6 млрд рупий. Повышение ставки GST на бриллианты не только остановит дальнейшее накопление ITC, но и поможет высвободить заблокированный оборотный капитал и стимулировать рост отрасли, добавил он.