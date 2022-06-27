Эксклюзив
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
Россия дала отпор попыткам «политизировать» свои алмазы
Агентство отмечает, что Кимберлийский процесс (КП), являющийся организацией, в которую входят представители правительств разных стран, алмазной отрасли и гражданского общества, несет ответственность за сертификацию алмазов в качестве драгоценных камней, поступающих на рынок из зон, свободных от конфликтов, расколот из-за стремления Украины и других стран расширить определение «конфликтных алмазов», включив в него алмазы, используемые для финансирования агрессивных действий со стороны государств.
«Российская Федерация категорически осуждает срежиссированные попытки Коалиции гражданского общества при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников политизировать работу Кимберлийского процесса путем преднамеренного искажения или даже открытой подмены его основных принципов», — говорится в заявлении Министерства финансов России, направленном по электронной почте, пишет агентство.
«Поэтому мы призываем наших оппонентов воздержаться от дальнейших спекулятивных обвинений, воздержаться от политической демагогии и сосредоточиться на предметной работе КП», - заявило далее Министерство финансов России.
Кимберлийский процесс принимает все решения на основе консенсуса, и разногласия по поводу России и Украины могут поставить под угрозу эффективность этой организации, отмечает Reuters.