Россия дала отпор попыткам «политизировать» свои алмазы

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Россия осудила то, что она назвала попыткой «политизировать» свои алмазы в связи с конфликтом на Украине, и заявила, что попытки поставить под сомнение соблюдение ею международной схемы сертификации алмазов являются «абсолютно необоснованными» и «надуманными», сообщило агентство Reuters в среду.

Агентство отмечает, что Кимберлийский процесс (КП), являющийся организацией, в которую входят представители правительств разных стран, алмазной отрасли и гражданского общества, несет ответственность за сертификацию алмазов в качестве драгоценных камней, поступающих на рынок из зон, свободных от конфликтов, расколот из-за стремления Украины и других стран расширить определение «конфликтных алмазов», включив в него алмазы, используемые для финансирования агрессивных действий со стороны государств.

«Российская Федерация категорически осуждает срежиссированные попытки Коалиции гражданского общества при поддержке абсолютного меньшинства некоторых западных участников политизировать работу Кимберлийского процесса путем преднамеренного искажения или даже открытой подмены его основных принципов», — говорится в заявлении Министерства финансов России, направленном по электронной почте, пишет агентство.

«Поэтому мы призываем наших оппонентов воздержаться от дальнейших спекулятивных обвинений, воздержаться от политической демагогии и сосредоточиться на предметной работе КП», - заявило далее Министерство финансов России.

Кимберлийский процесс принимает все решения на основе консенсуса, и разногласия по поводу России и Украины могут поставить под угрозу эффективность этой организации, отмечает Reuters.



