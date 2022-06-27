Президент Ботсваны Масиси ознакомился с алмазной промышленностью Антверпена

Фото: AWDC

Президент Республики Ботсвана Масиси (Masisi) и первая леди вместе с министром международных дел и сотрудничества г-ном Квапе (Kwape) и министром полезных ископаемых и энергетики г-ном Моаги (Moagi) во вторник посетили Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), сообщается в пресс-релизе, полученном Rough&Polished. Ботсвана является второй по величине страной-производителем алмазов в мире и в последнее десятилетие постоянно укрепляла свои позиции в мировой алмазной отрасли. Визит, свидетельствуя о хороших отношениях между двумя алмазными цитаделями, включал в себя встречу с Советом директоров AWDC, с алмазным сообществом Антверпена на антверпенской бирже алмазного сырья Kring и посещение специализирующейся на проведении тендеров компании Bonas Group.Ботсвана является одним из важнейших торговых партнеров Антверпена. В 2021 году Ботсвана экспортировала в Антверпен алмазное сырье на сумму 2,17 млрд долларов США, что сделало Антверпен ее самым важным партнером по экспорту алмазов в стоимостном выражении и третьим по объему в натуральном выражении, достигшему 10 111 467 каратов. Ключом к этому успешному партнерству является уникальное сочетание высококачественных товаров Ботсваны с отличающимся высокими ценами рынком Антверпена и высокотехнологичными производственными мощностями. С точки зрения продаж и доходов это ставит Антверпен на первое место среди торговых партнеров Ботсваны. Но плодотворное сотрудничество не ограничивается дорогостоящими алмазами. Во время пандемии, когда критическая масса покупателей и продавцов в Антверпене обеспечила бесперебойные продажи по максимальной рыночной стоимости, торговый центр смог продемонстрировать свою устойчивость и реальную рыночную власть. В 2021 году, благодаря тендерам с двойным просмотром в Габороне и Антверпене через Bonas Group, Okavango Diamond Company (ODC) удалось добиться рекордной выручки в размере 963 млн долларов США, несмотря на глобальные проблемы и ограничения на поездки.Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC, в связи с этим заявил: «Являясь ведущим торговым центром, мы обеспечиваем прозрачность, последовательность и наиболее оптимальную рыночную стоимость для торговли алмазами и бриллиантами. Именно благодаря нашим неустанным инвестициям в комплексную проверку и соблюдение требований мы создали идеальные условия для торговли необработанными алмазами. Именно такая устойчивость торгового центра помогла нам найти решения во время пандемии, и мы рады видеть, что это привело к рекордным доходам. Теперь мы можем обсудить, как еще больше укрепить эти особые отношения между Антверпеном и Ботсваной, и посмотреть, как мы можем создать большую и постоянную добавленную стоимость для обоих партнеров».Ботсвана является прекрасным примером того, как природные алмазы способствуют социально-экономическому развитию. В течение последних десятилетий она превратилась из одной из беднейших стран на континенте в одну из ведущих стран Африки, быстро продвигаясь к тому, чтобы к 2036 году стать государством с высоким уровнем дохода. В своем выступлении президент AWDC Дэвид Готлиб (David Gotlib) подчеркнул, что Антверпен намерен и впредь поддерживать Ботсвану на пути ее роста, и сказал: «Отмечая здесь, в Антверпене, наше алмазное наследие длиной не менее 575 лет, мы видим, что выбранный нами путь, путь прозрачности и устойчивости, сейчас как никогда укрепляет наше партнерство с такими странами, как Ботсвана, будь то сайтхолдеры из Антверпена, которые развертывают деятельность по расширению участия местного населения а алмазной промышленности Ботсваны, инновационные партнерства с вертикальной интеграцией между горнодобывающими компаниями, перерабатывающими предприятиями и правительством, которые делят между собой добавленную стоимость, создаваемую вашими алмазами, или максимизируют доходы, продавая ваши алмазы на самом мощном рынке в мире – в Антверпене… Все эти инициативы свидетельствуют о том, что Антверпен хочет и может сделать наши узы еще крепче в рамках взаимовыгодного партнерства».Выступая на антверпенской бирже алмазного сырья Kring, президент Масиси подчеркнул важность торговли алмазами для Ботсваны и ее влияние на своих граждан: «Доходы от продажи алмазов в Ботсване способствуют реализации наших планов национального развития и национального видения на период до 2036 года. Они также спонсируют множество программ и услуг, направленных на реализацию целей Повестки дня по устойчивому развитию на период до 2030 года (2030 Agenda for Sustainable Development) и Повестки дня Африканского союза на период до 2063 года (African Union’s Agenda 2063), к которым присоединяется Ботсвана. Ценность и важность алмазной промышленности для народа Ботсваны, то, как она, например, на деле послужила образцом для преобразования нашей собственной жизни, поразительны. Мы можем только пожелать, чтобы такая выгода могла быть реализована в других странах, независимо от того, производят они алмазы или потребляют их».