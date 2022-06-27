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30 мая 2022
Ботсвана и De Beers продлевают договор о продаже алмазов в третий раз подряд
«Принимая во внимание дальнейший положительный прогресс в направлении нового договора, достигнутый в первой половине 2022 года, обе стороны договорились о продлении его на один год, чтобы завершить текущие обсуждения», — говорится в распространенном в среду пресс-релизе De Beers.
Первоначально десятилетний договор о продаже алмазного сырья должен был истечь в конце 2020 года, но был продлен до конца 2021 года, затем до конца 2022 года, а теперь еще на один год. В прошлом году De Beers заявила, что второе продление даст компании и Габороне время для завершения переговоров относительно продления контракта, и отметила хороший прогресс, достигнутый на тот момент.
В свое время De Beers перевела свою сбытовую компанию Diamond Trading Company (DTC) в Ботсвану в рамках текущей сделки, которая также дала возможность стране получать 15% сырья от общего объема добычи компании Debswana для продажи ботсванской государственной алмазной компанией Okavango.
Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (Mokgweetsi Masisi) выступает за наращивание добавленной стоимости в алмазной промышленности страны и настаивает на том, чтобы больше бриллиантов производилось на месте, что может потребовать увеличения доли добываемого сырья для внутренней переработки.