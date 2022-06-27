Christie’s предлагает широкий выбор винтажных украшений на онлайн-аукционе Joaillerie Paris

Колье на молнии Van Cleef & Arpels Фото: Christie's

Аукционный дом Christie's, представляя свою новую онлайн-продажу ювелирных украшений Joaillerie Paris, которая проходит с 23 июня по 7 июля, сообщил, что его французский ювелирный отдел предлагает тщательно подобранную коллекцию изделий с цветными камнями, бриллиантами, а также винтажные украшения, созданные величайшими ювелирными брендами, включая Belperron, Boivin, Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Jean Fouquet, JAR, Seaman Schepps и Van Cleef & Arpels. Эстимейты 290 лотов престижного происхождения варьируются от 1000 до 300 000 евро. На распродаже, посвященной истории ювелирных изделий недавнего периода, представлены изделия 19-го и начала 20-го веков.После успеха в июле 2021 года, когда был установлен новый мировой рекорд для ожерелья Жана Фуке (Jean Fouquet) (980 000 евро), ювелирный отдел сообщает, что Christie's доверили продажу личной коллекции Жана Фуке, включающую украшения от периода ар-нуво до 1950-х годов, включая произведения искусства в стиле ар-деко. Коллекционеры откроют для себя украшения Альфонса Фуке (Alphonse Fouquet), Жоржа Фуке (Georges Fouquet) и Жана Фуке, такие как красивая подвеска из серебра с использованием лака в стиле ар-деко (7 000–12 000 евро). Блистая чистыми архитектурными формами, она символизирует 1920-е годы, когда украшения черпали вдохновение из скульптуры.В разделе, посвященном выдающимся бриллиантам, представлен бриллиант старой огранки весом 25,40 карата цвета I и чистоты VS1 (350 000–450 000 евро), а также несколько великолепных драгоценных прекрасного цвета, в том числе два замечательных сапфира огранки «кушон», один из Кашмира (10,56 карата — 300 000-400 000 евро) и еще один из Шри-Ланки (29,17 карата — 80 000-120 000 евро).Раздел винтажных изделий отмечен яркими украшениями 1940-х, 1960-х и 1970-х годов, включая роскошное культовое колье на молнии с рубинами и бриллиантами от Van Cleef & Arpels (200 000–300 000 евро), несколько украшений от Bulgari, в том числе колье в стиле «тубогаз» с турмалином (8 000–12 000 евро) и превосходный гарнитур от Van Cleef & Arpels, включающий пользующиеся большим спросом подвески с зодиакальными камнями (Козерог: малахит, изумруд и бриллиант. Эстимейт 4 000–6 000 евро).