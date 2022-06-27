«Большая семерка» не приняла окончательного решения по импорту российского золота

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Президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц заявили на саммите «Большой семерки», что вопрос о запрете на импорт российского золота необходимо обсуждать дальше.

«Действия Великобритании, США, Японии и Канады по запрету нового импорта российского золота рассматриваются на мировом рынке золота как в значительной степени символические, поскольку российский экспорт на Запад уже иссяк», - пишет агентство Reuters, отмечая, что Россия, являясь одним из крупнейших в мире производителей золота наряду с Китаем и Австралией, с 24 февраля практически прекратила экспорт этого драгоценного металла на Запад.

Согласно агентству, российское золото покупается центральным банком страны и внутренними инвесторами, а также покупателями в Азии, где большинство стран не вводили никаких санкций против России. Эту же точку зрения высказывает и аналитик швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke), указывающий на то, что Россия перенаправила экспорт золота на восток и последствия запрета на импорт российского золота со стороны стран «Большой семерки» весьма ограничены.





