Эксклюзив
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
«Большая семерка» не приняла окончательного решения по импорту российского золота
«Действия Великобритании, США, Японии и Канады по запрету нового импорта российского золота рассматриваются на мировом рынке золота как в значительной степени символические, поскольку российский экспорт на Запад уже иссяк», - пишет агентство Reuters, отмечая, что Россия, являясь одним из крупнейших в мире производителей золота наряду с Китаем и Австралией, с 24 февраля практически прекратила экспорт этого драгоценного металла на Запад.
Согласно агентству, российское золото покупается центральным банком страны и внутренними инвесторами, а также покупателями в Азии, где большинство стран не вводили никаких санкций против России. Эту же точку зрения высказывает и аналитик швейцарского банка Julius Baer Карстен Менке (Carsten Menke), указывающий на то, что Россия перенаправила экспорт золота на восток и последствия запрета на импорт российского золота со стороны стран «Большой семерки» весьма ограничены.