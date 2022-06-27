Эксклюзив
Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
27 июня 2022
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
Anglo American инвестирует в Sanergy, новаторскую компанию по переработке органических отходов
Подход Sanergy, основанный на принципах безотходности, способствует защите здоровья человека и сокращению выбросов в окружающую среду, созданию устойчивого сельского хозяйству и рабочих мест по всей цепочке создания стоимости. В 2011 году Sanergy запустила свой пилотный завод в Найроби в Кении, который в настоящее время является одним из крупнейших предприятий по переработке органических веществ в странах Африки к югу от Сахары, работающим в промышленных масштабах с 2021 года, а вскоре ожидается начало строительства второго предприятия. Технология Sanergy, позволяющая предоставлять доступные, но высококачественные санитарные услуги в населенных пунктах, не имеющих канализации, хорошо подходит для решения некоторых проблем, связанных с растущей урбанизацией и ростом населения, включая улучшение общей общественной гигиены, сокращение отходов на свалки и связанных с ними выбросов в атмосферу, а также увеличение запасов продовольствия и производительности сельского хозяйства.
Питер Уиткатт (Peter Whitcutt), генеральный директор маркетингового подразделения Anglo American, говорит: «Наш план устойчивой добычи полезных ископаемых обязывает нас создавать здоровую окружающую среду и создавать процветающие населенные пункты везде, где мы работаем. Новаторские решения Sanergy в области санитарии и технологии обработки отходов могут напрямую способствовать достижению наших целей по защите здоровья и благополучия и стать катализатором создания устойчивых источников средств к существованию. Благодаря этим инвестициям мы стремимся расширить наш подход в принимающих странах, чтобы помочь решить некоторые из самых насущных человеческих проблем».
Anglo American планирует поддержать Sanergy в ее планах по расширению деятельности в Кении и, в более широком смысле, в ряде стран юга Африки и других странах, где работает Anglo American. Часть инвестиций Anglo American будет использована для проверки процесса улавливания и преобразования отходов, осуществляемых Sanergy, с точки зрения возможного сокращения выбросов и облегчения доступа к международным углеродным рынкам. Это может открыть дополнительный поток доходов для Sanergy для финансирования будущего роста и расширения и, в свою очередь, предоставить Anglo American доступ к высококачественным углеродным кредитам.
Питер Уиткатт добавил: «Вместе мы верим, что сможем разработать новые решения, которые также будут способствовать достижению наших собственных целей по декарбонизации, в том числе достижению нулевого уровня выбросов углерода на всех этапах нашей деятельности к 2040 году, а также целей наших клиентов. Растет консенсус в отношении роли углеродных рынков в стимулировании позитивного поведения в отношении сокращения выбросов в рамках комплексных стратегий смягчения последствий изменения климата. Sanergy является примером того, как углеродные рынки могут стать компонентом изменений, мобилизуя капитал для проектов и мероприятий, которые улавливают и удаляют выбросы, обеспечивая при этом более широкие социальные выгоды».
Генеральный директор Sanergy Ани Валлабханени (Ani Vallabhaneni) сказала: «Эти инвестиции выводят нас на новаторскую территорию, поскольку мы стремимся расширяться в Африке, Южной Америке и Азии, при этом обслуживая постоянно растущее городское население, а также фермеров и местное сельское хозяйство. Мы рады, что компания Anglo American присоединилась к нам на этом пути, и рассчитываем, что ее опыт работы на столь многих из наших потенциальных рынков поможет нам ускорить наш бизнес и сделать то хорошее, что мы можем сделать».