Anglo American инвестирует в Sanergy, новаторскую компанию по переработке органических отходов

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Anglo American согласилась возглавить последний инвестиционный раунд Sanergy Inc, предприятия по переработке органических отходов, работающего в Кении. Инновационные решения Sanergy помогают преобразовать управление отходами в быстрорастущих городах в развивающихся странах, организуя переработку органики в ценные сельскохозяйственные и энергетические продукты, такие как белок на основе насекомых для корма для животных, органические удобрения для регенеративного земледелия и топливо из биомассы для устойчивого, локализованные источники энергии.

Подход Sanergy, основанный на принципах безотходности, способствует защите здоровья человека и сокращению выбросов в окружающую среду, созданию устойчивого сельского хозяйству и рабочих мест по всей цепочке создания стоимости. В 2011 году Sanergy запустила свой пилотный завод в Найроби в Кении, который в настоящее время является одним из крупнейших предприятий по переработке органических веществ в странах Африки к югу от Сахары, работающим в промышленных масштабах с 2021 года, а вскоре ожидается начало строительства второго предприятия. Технология Sanergy, позволяющая предоставлять доступные, но высококачественные санитарные услуги в населенных пунктах, не имеющих канализации, хорошо подходит для решения некоторых проблем, связанных с растущей урбанизацией и ростом населения, включая улучшение общей общественной гигиены, сокращение отходов на свалки и связанных с ними выбросов в атмосферу, а также увеличение запасов продовольствия и производительности сельского хозяйства.

Питер Уиткатт (Peter Whitcutt), генеральный директор маркетингового подразделения Anglo American, говорит: «Наш план устойчивой добычи полезных ископаемых обязывает нас создавать здоровую окружающую среду и создавать процветающие населенные пункты везде, где мы работаем. Новаторские решения Sanergy в области санитарии и технологии обработки отходов могут напрямую способствовать достижению наших целей по защите здоровья и благополучия и стать катализатором создания устойчивых источников средств к существованию. Благодаря этим инвестициям мы стремимся расширить наш подход в принимающих странах, чтобы помочь решить некоторые из самых насущных человеческих проблем».

Anglo American планирует поддержать Sanergy в ее планах по расширению деятельности в Кении и, в более широком смысле, в ряде стран юга Африки и других странах, где работает Anglo American. Часть инвестиций Anglo American будет использована для проверки процесса улавливания и преобразования отходов, осуществляемых Sanergy, с точки зрения возможного сокращения выбросов и облегчения доступа к международным углеродным рынкам. Это может открыть дополнительный поток доходов для Sanergy для финансирования будущего роста и расширения и, в свою очередь, предоставить Anglo American доступ к высококачественным углеродным кредитам.

Питер Уиткатт добавил: «Вместе мы верим, что сможем разработать новые решения, которые также будут способствовать достижению наших собственных целей по декарбонизации, в том числе достижению нулевого уровня выбросов углерода на всех этапах нашей деятельности к 2040 году, а также целей наших клиентов. Растет консенсус в отношении роли углеродных рынков в стимулировании позитивного поведения в отношении сокращения выбросов в рамках комплексных стратегий смягчения последствий изменения климата. Sanergy является примером того, как углеродные рынки могут стать компонентом изменений, мобилизуя капитал для проектов и мероприятий, которые улавливают и удаляют выбросы, обеспечивая при этом более широкие социальные выгоды».

Генеральный директор Sanergy Ани Валлабханени (Ani Vallabhaneni) сказала: «Эти инвестиции выводят нас на новаторскую территорию, поскольку мы стремимся расширяться в Африке, Южной Америке и Азии, при этом обслуживая постоянно растущее городское население, а также фермеров и местное сельское хозяйство. Мы рады, что компания Anglo American присоединилась к нам на этом пути, и рассчитываем, что ее опыт работы на столь многих из наших потенциальных рынков поможет нам ускорить наш бизнес и сделать то хорошее, что мы можем сделать».



