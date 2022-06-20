Совет директоров AWDC назначил нового президента

Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), отраслевая организация, представляющая 1600 алмазных компаний Антверпена и поставщиков услуг, назначил Дэвида Готлиба (David Gotlib) своим новым президентом, который заменил уходящего президента Хаима Плученика (Chaim Pluczenik). Совет директоров AWDC также назначил Саага Арсланяна (Sahag Arslanian) и Амиша Джайна (Amish Jain) вице-президентами.Дэвид Готлиб, родившийся и выросший в семье с собственным бизнесом, является диамантером в третьем поколении и возглавляет одну из самых известных компаний среднего сектора Антверпена - I.D.R.P. Group. Широко уважаемый в алмазном сообществе Антверпена, Готлиб известен своей твердой приверженностью защите и продвижению интересов торгового центра, в том числе в качестве президента Антверпенской алмазной биржи (Antwerp Diamond Bourse) и члена Совета директоров AWDC. Дэвид Готлиб также является движущей творческой силой одноименного ювелирного бренда, создающего дизайнерские запонки на заказ.Вступая в должность президента AWDC, Дэвид Готлиб сказал: «Я благодарю своих коллег за доверие. Я также хотел бы выразить благодарность бывшему президенту Хаиму Плученику, который взял на себя трудную задачу руководства алмазной промышленностью Антверпена в один из самых сложных периодов ее существования. Антверпен снова продемонстрировал свою стойкость, чтобы преодолеть эти трудные моменты, и вместе с Советом директоров и командой AWDC для меня будет честью продолжить тяжелую работу моих предшественников, гарантируя, что Антверпен сможет продолжить путь роста».В знак прихода нового поколения диамантеров на руководящие должности - наряду с назначением нового президента Готлиба - Совет директоров также избрал двух новых вице-президентов: Саага Арсланяна, управляющего директора Arslanian Group, и Амиша Джайна, владельца фирмы N.N. Diamonds. Совет директоров также приветствовал в своем составе Виктора Габеля (Victor Gabel), представляющего Антверпенскую алмазную биржу.Комментируя эти назначения, Ари Эпштейн (Ari Epstein), генеральный директор AWDC заявил: «Поздравляю новое руководство совета директоров с назначениями. Г-н Готлиб, г-н Арсланян и г-н Джайн могут рассчитывать на поддержку всей команды AWDC. Все они имеют огромный опыт работы в алмазной отрасли, и я убежден, что под их руководством Антверпен будет процветать в ближайшие годы».Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC) — это признанная в отрасли организация, миссия которой состоит в том, чтобы обслуживать и поддерживать торговлю алмазами в Антверпене, ведущем мировом центре торговли этими драгоценными камнями. AWDC является координирующим органом и официальным представителем алмазной промышленности Антверпена и в этом качестве признан на международном уровне в качестве принимающей стороны, представителя и посредника для бельгийского алмазного сообщества. В этом качестве AWDC поддерживает связь с правительствами от имени бельгийской алмазной промышленности и активно продвигает поддержку алмазной отрасли в стране и за рубежом.Через Антверпен проходит 84% всех необработанных алмазов и 50% всех бриллиантов. Алмазы составляют 5% всего бельгийского экспорта и 15% всего бельгийского экспорта за пределы ЕС, что делает их самым важным экспортным продуктом за пределами ЕС.