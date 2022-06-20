Компания Virtual Diamond Boutique первой запустила новый интерфейс Комиссии по торговле ювелирными изделиями США

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Компания Virtual Diamond Boutique (VDB), ведущий технологический партнер ювелирной отрасли и ее крупнейший виртуальный рынок, объявила о новом уникальном партнерстве с Комиссией по торговле ювелирными изделиями США (Jewelers Board of Trade, JBT), ведущим в отрасли ресурсом по вопросам ювелирного бизнеса и кредитных данных. VDB первой запустила интерфейс прикладных программ JBT, благодаря чему кредитная информация стала мгновенно доступной на цифровом рынке как для покупателей, так и для продавцов. Последнее по времени внедрение интерфейса прикладных программ в приложение VDB дает членам JBT доступ к кредитной информации на ходу, на ладони, 24/7. Эта интеграция кредитных данных создает более надежную и прозрачную цифровую среду для покупателей и продавцов VDB, что позволяет расширить бизнес с большей уверенностью, надежностью и эффективностью.

«Наличие уважаемых кредитных рейтингов JBT, доступных в приложении VDB, добавит уровень безопасности и доверия к нашему цифровому рынку, — говорит Таня Нисгурецки (Tanya Nisguretsky), генеральный директор VDB. — Наши отраслевые технологические эксперты обеспечили уникальное использование нового интерфейса прикладных программ JBT, которое идеально соответствует потребности в большей прозрачности в нашем все более цифровом мире. Это также упрощает процесс, позволяя поставщикам легко и эффективно принимать запросы на покупку/консигнацию/удержание товаров, даже находясь вне офиса».

Продавцы и покупатели теперь смогут быстро и легко запускать кредитные отчеты и/или получать кредитные рейтинги потенциальных покупателей/поставщиков в приложении VDB. Участники JBT, которые вошли в свою учетную запись на платформе VDB, также смогут войти на портал участников JBT, чтобы получить доступ к кредитной информации, не выходя из приложения. Это устраняет дополнительные шаги по входу в JBT в другом месте. Кроме того, все члены JBT будут отмечены логотипом JBT в различных местах приложения VDB, что добавит уверенности и доверия.

Участникам, не являющимся членами JBT, будет предложено зарегистрироваться для получения учетной записи JBT из приложения VDB.

«По мере того, как ювелирная индустрия адаптируется к современным способам ведения бизнеса, JBT отреагировала новыми продуктами, такими как интерфейс прикладных программ, чтобы лучше удовлетворять меняющиеся потребности наших участников и интегрироваться с их внутренними системами, — говорит Эрих Джейкобс (Erich Jacobs), генеральный директор JBT. — VDB и JBT работали рука об руку над созданием этой системы, и VDB стала первым участником JBT, который воспользовался преимуществами нашего нового интерфейса прикладных программ, что позволило платформе VDB беспрепятственно интегрироваться с существующими базами данных JBT».





