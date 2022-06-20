Эксклюзив

Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски

По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...

Вчера

Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами

В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...

20 июня 2022

De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе

Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...

13 июня 2022

Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»

Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...

06 июня 2022

«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India

Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...

30 мая 2022

Компания Virtual Diamond Boutique первой запустила новый интерфейс Комиссии по торговле ювелирными изделиями США

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Новости
Компания Virtual Diamond Boutique (VDB), ведущий технологический партнер ювелирной отрасли и ее крупнейший виртуальный рынок, объявила о новом уникальном партнерстве с Комиссией по торговле ювелирными изделиями США (Jewelers Board of Trade, JBT), ведущим в отрасли ресурсом по вопросам ювелирного бизнеса и кредитных данных. VDB первой запустила интерфейс прикладных программ JBT, благодаря чему кредитная информация стала мгновенно доступной на цифровом рынке как для покупателей, так и для продавцов. Последнее по времени внедрение интерфейса прикладных программ в приложение VDB дает членам JBT доступ к кредитной информации на ходу, на ладони, 24/7. Эта интеграция кредитных данных создает более надежную и прозрачную цифровую среду для покупателей и продавцов VDB, что позволяет расширить бизнес с большей уверенностью, надежностью и эффективностью.
«Наличие уважаемых кредитных рейтингов JBT, доступных в приложении VDB, добавит уровень безопасности и доверия к нашему цифровому рынку, — говорит Таня Нисгурецки (Tanya Nisguretsky), генеральный директор VDB. — Наши отраслевые технологические эксперты обеспечили уникальное использование нового интерфейса прикладных программ JBT, которое идеально соответствует потребности в большей прозрачности в нашем все более цифровом мире. Это также упрощает процесс, позволяя поставщикам легко и эффективно принимать запросы на покупку/консигнацию/удержание товаров, даже находясь вне офиса».
Продавцы и покупатели теперь смогут быстро и легко запускать кредитные отчеты и/или получать кредитные рейтинги потенциальных покупателей/поставщиков в приложении VDB. Участники JBT, которые вошли в свою учетную запись на платформе VDB, также смогут войти на портал участников JBT, чтобы получить доступ к кредитной информации, не выходя из приложения. Это устраняет дополнительные шаги по входу в JBT в другом месте. Кроме того, все члены JBT будут отмечены логотипом JBT в различных местах приложения VDB, что добавит уверенности и доверия.
Участникам, не являющимся членами JBT, будет предложено зарегистрироваться для получения учетной записи JBT из приложения VDB.
«По мере того, как ювелирная индустрия адаптируется к современным способам ведения бизнеса, JBT отреагировала новыми продуктами, такими как интерфейс прикладных программ, чтобы лучше удовлетворять меняющиеся потребности наших участников и интегрироваться с их внутренними системами, — говорит Эрих Джейкобс (Erich Jacobs), генеральный директор JBT. — VDB и JBT работали рука об руку над созданием этой системы, и VDB стала первым участником JBT, который воспользовался преимуществами нашего нового интерфейса прикладных программ, что позволило платформе VDB беспрепятственно интегрироваться с существующими базами данных JBT».


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