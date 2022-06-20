В завершение межсессионной встречи Кимберлийского процесса 2022 года президент Всемирного алмазного совета отметил позитивный сдвиг в направлении реформирования КП

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Выступая 24 июня 2022 года на заключительном заседании межсессионной встречи Кимберлийского процесса (КП) 2022 года в городе Касане, Ботсвана, президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) Эдвард Ашер (Edward Asscher) отметил положительный сдвиг в готовности членов КП к реформированию организации.

«В этом году во время наших встреч со многими представителями правительств здесь, в Касане, кажется, наблюдается решительная поддержка дальнейших реформ, включая определение “конфликтных алмазов”», сказал он на межсессионной встрече, которая проходила 20-24 июня 2022 года.

Важно, чтобы такой процесс происходил не только в кулуарах КП, но и в его формальных рамках, подчеркнул г-н Ашер. В связи с этим WDC обратился к Председателю КП с просьбой добавить положение о цикле реформ и обзорных миссий в проект повестки дня пленарного заседания КП, запланированного на ноябрь, чтобы обсуждения и работа могли начаться в 2023 году под руководством нового Председателя КП - Зимбабве.

Говоря о Зимбабве, г-н Ашер сказал, что WDC воодушевлен положительными отчетами о ситуации в стране, полученными от участников недавно завершившегося обзорного визита. Результаты отчетов были подтверждены в ходе обсуждений с экспертами по гражданским правам, работающими в этой области. «Это создает позитивный фон, поскольку Зимбабве готовится занять пост председателя КП в 2023 году», — сказал президент WDC.

Отметив, что он начал неделю встреч со смешанными чувствами относительно перспектив прогресса, президент WDC сказал, что отправится домой из Ботсваны с более оптимистичным настроением. «Я чувствую себя более уверенным в сплоченности Кимберлийского процесса, — заявил он. — То, что скрепляет нас, зависит не от единодушия по каждому критическому вопросу — такого никогда не было, — а, скорее, от общего убеждения в том, что природные алмазы должны быть справедливым ресурсом для роста, развития и надежды, а также для улучшения жизни и благополучия всех вовлеченных людей».

В течение недели способность КП преодолевать разногласия и проводить конструктивные обсуждения стали возможными благодаря влиянию Председателя КП и принимающей страны, Ботсваны, отметил президент WDC. «Мы были свидетелями их человечности и мудрости», — отметил он.

Г-н Ашер завершил свое выступление, воздав должное Эльке Сеулеманс (Elke Ceulemans), которая в течение последних нескольких лет была координатором Механизма административной поддержки (Administrative Support Mechanism, ASM), который WDC использует для оказания помощи покидающему этот пост в конце года Председателю КП и его рабочим группам. «Она оказала неоценимую поддержку этой организации, — сказал он. — Это делает создание постоянного секретариата еще более неотложным».





