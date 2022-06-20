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Цены на алмазы остаются стабильными, несмотря на санкции, введенные против АЛРОСА - Зимниски
По словам независимого аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), санкции, введенные против АЛРОСА, привели только к тому, что драгоценные камни малоразмерной категории и околоювелирного качества в последние месяцы превзошли камни...
Сегодня
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
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Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
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Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
Компания Sibanye-Stillwater не ждет скорых результатов на переговорах с профсоюзами о заработной плате
Эти переговоры должны начаться через неделю и будут проходить на фоне растущей инфляции в Южной Африке, которая в мае этого года достигла пятилетнего максимума, увеличившись на 6,5%.
В переговорах по заработной плате примут участие представители рудников Рустенбург Лис (Rustenburg Lease) компании Implats, а также Марула (Marula), Марикана (Marikana) и Рустенбург (Rustenburg), принадлежащие Sibanye-Stillwater, сообщает miningmx.com. По данным Minerals Council, на рудниках работает 65 000 человек на постоянной основе и еще 22 000 подрядчиков, и на них приходится около половины общей занятости в секторе платиноидов Южной Африки.
В опубликованной статье отмечается также, что рудники в западной части геологической зоны Бушвельд (Bushveld), где работают компании Sibanye-Stillwater и Implats, являются глубокими и трудоемкими, показывая намного меньшую производительность по сравнению с рудниками в восточном и северном простирании Бушвельда и, следовательно, более низкий доход на одного работника, в связи с чем эти рудники более уязвимы для забастовок из-за низкой заработной платы.