Компания Sibanye-Stillwater не ждет скорых результатов на переговорах с профсоюзами о заработной плате

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Генеральный директор Sibanye-Stillwater Нил Фронеман (Neal Froneman) заявил, что он не ждет скорых результатов на переговорах с профсоюзами о заработной плате на платиновых рудниках фирмы из-за сложности обсуждений, сообщает издание miningmx.com.

Эти переговоры должны начаться через неделю и будут проходить на фоне растущей инфляции в Южной Африке, которая в мае этого года достигла пятилетнего максимума, увеличившись на 6,5%.

В переговорах по заработной плате примут участие представители рудников Рустенбург Лис (Rustenburg Lease) компании Implats, а также Марула (Marula), Марикана (Marikana) и Рустенбург (Rustenburg), принадлежащие Sibanye-Stillwater, сообщает miningmx.com. По данным Minerals Council, на рудниках работает 65 000 человек на постоянной основе и еще 22 000 подрядчиков, и на них приходится около половины общей занятости в секторе платиноидов Южной Африки.

В опубликованной статье отмечается также, что рудники в западной части геологической зоны Бушвельд (Bushveld), где работают компании Sibanye-Stillwater и Implats, являются глубокими и трудоемкими, показывая намного меньшую производительность по сравнению с рудниками в восточном и северном простирании Бушвельда и, следовательно, более низкий доход на одного работника, в связи с чем эти рудники более уязвимы для забастовок из-за низкой заработной платы.



