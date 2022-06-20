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30 мая 2022
Новые приоритетные кимберлиты обнаружены на месторождении Луло в Анголе до расширения разведочных работ
На последнем этапе разведочного бурения было выявлено 24 новых кимберлита, в результате чего общее количество кимберлитов, обнаруженных в рамках проекта Луло (Lulo), достигло 133.
Образцы восьми из 24 недавно обнаруженных кимберлитов уже отправлены в Южную Африку для отбора минералов-индикаторов, которые будут подвергнуты химическому анализу в Канаде.
Особый интерес представляют минералы-индикаторы, отобранные из двух из восьми образцов кимберлитов (L056 и L403), содержащих многочисленные представляющие большой интерес темно-фиолетовые гранаты и хромдиопсиды, часто связанные с алмазоносными кимберлитами. В результате они были включены в список приоритетных кимберлитов для крупнообъмного опробования. Результаты химического анализа минерального сырья определят, будут ли в ближайшие месяцы добавлены дополнительные кимберлиты в список приоритетных крупнообъемных проб.
Строительство завода по работе с кропнообъемными пробами кимберлита продвигается вперед, несмотря на проблемы с логистикой, и ввод в эксплуатацию ожидается в июле 2022 года. Завод расположен рядом с большинством ключевых приоритетных кимберлитов, чтобы сократить время обработки проб и затраты. Также введены в эксплуатацию новые грузовики для оказания помощи в наращивании разведочных работ на кимберлите.
Управляющий директор Lucapa Diamond Стивен Везеролл (Stephen Wetherall) в связи с этим сказал: «Строительство и ввод в эксплуатацию завода по работе с пробами позволит нам обработать образцы из этих высокоприоритетных кимберлитов и приблизит нас на один шаг к обнаружению богатых первичных источников крупных и ценных аллювиальных алмазов, которые мы добываем на руднике Луло. С момента ввода завода в эксплуатацию мы ожидаем, что будем обрабатывать в среднем две крупнообъемных пробы каждые шесть недель».