АЛРОСА информирует о ситуации с выплатой купона по еврооблигациям-2027

АК «АЛРОСА» (ПАО) («Компания») информирует о ситуации с предстоящей 25 июня 2022 г. выплатой очередного купона в размере 7 750 000 долл. США по еврооблигациям, выпущенным Alrosa Finance S.A. (Люксембург) («Эмитент»), со сроком погашения в 2027 г.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций, выпущенных Эмитентом, гарантом по которым выступает Компания, на сумму 500 000 000 долл. США каждый, со сроками погашения в 2024 и 2027 гг. и ставками купонов 4,65% и 3,1% годовых соответственно («Облигации»).

Компания сохраняет полную финансовую устойчивость и, будучи благонадежным участником рынков капитала, подтверждает готовность исполнить свои обязательства по Облигациям в полном объеме, а также наличие необходимых для этого финансовых ресурсов. Показатель «Чистый долг / EBITDA» Компании на конец 2021 г. составлял 0,4x.

Вместе с тем осуществлению очередной купонной выплаты в сумме 7 750 000 долл. США по Облигациям со сроком погашения в 2027 г. в настоящее время препятствуют следующие не зависящие от Компании обстоятельства.

Санкции США и Великобритании в отношении Компании

24 марта 2022 г. Великобритания ввела в отношении Компании блокирующие санкции, предусматривающие замораживание активов Компании.

7 апреля 2022 г. США также ввели в отношении Компании блокирующие санкции, включив Компанию в список SDN (Specially Designated Nationals).

Поскольку Эмитент является дочерним обществом Компании, указанные санкционные ограничения оказывают влияние на деятельность Эмитента в соответствии с санкционным законодательством США и Великобритании.

Влияние санкций на исполнение обязательств по Облигациям

Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении Компании и Эмитента, а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении Российской Федерации и российских лиц, в настоящее время иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи в отношении Облигаций, не имеют возможности проводить платежи Компании и Эмитента. В результате этого осуществление выплат по Облигациям в настоящее время технически невозможно. В частности, расчетно-клиринговые компании Euroclear и Clearstream, являющиеся европейскими клиринговыми центрами в отношении Облигаций, прекратили расчеты с Национальным расчетным депозитарием («НРД») в связи с введением ЕС блокирующих санкций в отношении НРД 3 июня 2022 г. Аналогичный подход заняла и компания DTC, являющаяся американским клиринговым центром в отношении Облигаций.

Компания признает свои платежные обязательства по Облигациям в полном объеме и намерена незамедлительно исполнить их надлежащим образом в равной степени перед всеми держателями Облигаций после снятия регуляторных ограничений.

Компания предпринимает все возможные шаги и меры для защиты интересов держателей Облигаций.

В частности, 29 марта 2022 г. Компания подала заявку в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (Office of Financial Sanctions Implementation, «OFSI») на получение специальной лицензии, позволяющей Компании осуществить выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии с эмиссионной документацией («Заявка»). Специальная лицензия OFSI позволила бы финансовым учреждениям Великобритании и иным лицам, обязанным соблюдать санкционные ограничения Великобритании, включая основного платежного агента, осуществлять нормальную обработку платежей в пользу держателей Облигаций. На сегодняшний день лицензия OFSI не получена.