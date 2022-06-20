Компания IBDH получила разрешение на добычу полезных ископаемых

Один из нескольких тетрагексаэдрических алмазов, извлеченных на месторождении L-Чэнел.

Компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) получила официальное одобрение от Департамента горнодобывающей промышленности, промышленного регулирования и безопасности (Department of Mines, Industry Regulation and Safety, DMIRS) Австралии на свое предложение о начале добычи алмазов на арендованном участке M04/473.На месте продолжается подготовка к началу добычи алмазов на аллювиальном месторождении L-Чэнел (L-Channel) на территории ее проекта Эллендейл (Ellendale) в соответствии с этим разрешением на добычу. Компания планирует начать первоначальную добычу низкими темпами на лицензионном участке M04/473 в ближайшие недели.Помимо желтых алмазов, на месторождении L-Чэнел уже добыт ряд необычных и редких алмазов, в том числе ряд алмазов, флуоресцирующих пурпурным цветом в ультрафиолетовом свете, чрезвычайно редкий алмаз «матрешка» (алмаз внутри алмаза) и несколько камней с необычным тетрагексаэдрическим габитусом.