Эксклюзив

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Сегодня

Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами

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20 июня 2022

De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе

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30 мая 2022

Компания IBDH получила разрешение на добычу полезных ископаемых

Сегодня
Новости
Компания India Bore Diamond Holdings Pty Ltd (IBDH) получила официальное одобрение от Департамента горнодобывающей промышленности, промышленного регулирования и безопасности (Department of Mines, Industry Regulation and Safety, DMIRS) Австралии на свое предложение о начале добычи алмазов на арендованном участке M04/473.
На месте продолжается подготовка к началу добычи алмазов на аллювиальном месторождении L-Чэнел (L-Channel) на территории ее проекта Эллендейл (Ellendale) в соответствии с этим разрешением на добычу. Компания планирует начать первоначальную добычу низкими темпами на лицензионном участке M04/473 в ближайшие недели.
Помимо желтых алмазов, на месторождении L-Чэнел уже добыт ряд необычных и редких алмазов, в том числе ряд алмазов, флуоресцирующих пурпурным цветом в ультрафиолетовом свете, чрезвычайно редкий алмаз «матрешка» (алмаз внутри алмаза) и несколько камней с необычным тетрагексаэдрическим габитусом.

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Один из нескольких тетрагексаэдрических алмазов, извлеченных на месторождении L-Чэнел.


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