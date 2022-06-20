Нулевой НДС превратит бриллианты в еще один инвестиционный инструмент внутри России

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Согласно сообщениям СМИ с Чебоксарского экономического форума, принимающий в нем участие заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что правительство Российской Федерации одобрило введение нулевой ставки НДС на покупку алмазов и бриллиантов.

«Правительством были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты», — сказал он в кулуарах Чебоксарского экономического форума.

Заместитель министра при этом отметил, что так же, как отмена налоговой ставки для золота, данное решение будет способствовать росту спроса на инвестиционные бриллианты, что позволит продавать их внутри России более эффективно.

Коснувшись возможной закупки Гохраном алмазного сырья у компании АЛРОСА, Моисеев сказал, что Министерство финансов готово это сделать, но в этом нет необходимости, поскольку у компании достаточно финансовых резервов.

Сообщается, что тем не менее акционеры АЛРОСА подтвердили готовность при необходимости обсудить такую поддержку компании со стороны Министерства финансов.





