Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Нулевой НДС превратит бриллианты в еще один инвестиционный инструмент внутри России
«Правительством были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают введение нулевой ставки НДС на алмазы и бриллианты», — сказал он в кулуарах Чебоксарского экономического форума.
Заместитель министра при этом отметил, что так же, как отмена налоговой ставки для золота, данное решение будет способствовать росту спроса на инвестиционные бриллианты, что позволит продавать их внутри России более эффективно.
Коснувшись возможной закупки Гохраном алмазного сырья у компании АЛРОСА, Моисеев сказал, что Министерство финансов готово это сделать, но в этом нет необходимости, поскольку у компании достаточно финансовых резервов.
Сообщается, что тем не менее акционеры АЛРОСА подтвердили готовность при необходимости обсудить такую поддержку компании со стороны Министерства финансов.