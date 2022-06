Пандора забрасывает свои сети в Португалии

Pandora, крупнейший в мире ювелирный бренд, заявил, что приобретает дистрибьюторскую и торговую сеть Visão do Tempo, своего дистрибьютора в Португалии. Компания Visão do Tempo представила Pandora на португальском рынке 16 лет назад и сегодня управляет 25 концептуальными магазинами и девятью магазинами в стране. Все 34 точки откроются как магазины, принадлежащие и управляемые Pandora, 20 июля.

Это приобретение поддерживает стратегию под названием Pandora Phoenix, направленную на стимулирование роста за счет ряда инициатив, включая стратегическое расширение сети. Приобретя сеть в Португалии, Pandora также получит лучший контроль над развитием своего бренда и сможет построить превосходный многоканальный сбыт и улучшить предложение своей продукции.

Большинство магазинов расположены в ключевых городах и в премиальных местах, и их посещают как португальские покупатели, так и туристы. Португальский бизнес Pandora продемонстрировал хороший рост за последние 10 лет, а объем продаж Visão do Tempo в 2021 году превысил 24 млн евро (выручка от продаж в 34 магазинах плюс продажи в мультибрендовых торговых точках).

«Португалия — один из ведущих рынков в Западной Европе, и мы видим большой потенциал для дальнейшего укрепления нашего бренда и стимулирования роста, — говорит Оливье Кесслер-Гей (Olivier Kessler-Gay), генеральный директор западноевропейского рыночного кластера Pandora. — Я хотел бы поблагодарить Visao do Tempo за запуск Pandora в Португалии 16 лет назад и за их преданное руководство с тех пор. Сегодня Pandora является основным игроком в португальском ювелирном секторе, и мы планируем продолжать позитивное развитие».

«Мы глубоко благодарны за возможность создать и развивать Pandora в Португалии, — говорит Фредерико Карнейру (Frederico Carneiro), генеральный директор Visão do Tempo. — Сегодняшняя сильная рыночная позиция является результатом напряженной работы наших дистрибьюторских и розничных команд и возможна только благодаря нашим постоянным клиентам по всей стране. Теперь Pandora вступит в следующую фазу в Португалии. Я уверен, что этот шаг продвинет бренд еще дальше и принесет ему гораздо больший успех».

Pandora — крупнейший в мире ювелирный бренд. Компания разрабатывает, производит и продает ювелирные изделия ручной работы из высококачественных материалов по доступным ценам. Ювелирные украшения Pandora продаются более чем в 100 странах через 6800 точек продаж, включая более 2600 концептуальных магазинов.

Pandora, штаб-квартира которой находится в Копенгагене, Дания, насчитывает 27 000 сотрудников по всему миру, а ювелирные украшения производятся на двух сертифицированных по стандартам программы «Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании» (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED) предприятиях в Таиланде. Pandora стремится к лидерству в области устойчивого развития и к 2025 году будет использовать в своих украшениях только рециклированное серебро и золото, а к 2030 году вдвое сократит выбросы парниковых газов по всей цепочке создания стоимости. Pandora зарегистрирована на бирже Nasdaq Copenhagen. В 2021 году ее продажи составили 3,1 млрд евро.