Президент Всемирного алмазного совета призывает Кимберлийский процесс двигаться вперед во избежание риска появления двухуровневого рынка с плачевными последствиями

Президент Всемирного алмазного совета Эдвард Ашер (на фото слева) и вице-президент Всемирного алмазного совета Фериэль Зеруки в день открытия межсессионной встречи Кимберлийского процесса в Касане, Ботсвана, 20 июня 2022 года

Подчеркнув доказанную способность природных ресурсов алмазов служить движущей силой развития устойчивой экономики и общества, президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC) Эдвард Ашер (Edward Asscher) предупредил, что этот потенциал будет находиться под угрозой, если Кимберлийский процесс (КП) не будет развиваться для решения проблем сегодняшнего дня. Он выступил с речью в день открытия межсессионной конференции КП, которая проходит в городе Касане в Ботсване.Ссылаясь на пример Ботсваны, которая принимает у себя встречу в качестве председателя КП, г-н Ашер сказал, что «это яркий пример того, как удачное местонахождение алмазных месторождений может быть надлежащим образом использовано для достижения существенного экономического и социального развития для всех граждан страны. В конце концов, разве это не то, к чему мы стремимся в Кимберлийском процессе?»По его словам, с тех пор, как в Ботсване в 1967 году были обнаружены алмазы, ВВП страны на душу населения рос в среднем на 5,9 процента в год, что является третьим по величине показателем в мире за последние 55 лет.Хотя WDC был воодушевлен прогрессом, достигнутым в 2021 году, когда пленарное заседание КП ратифицировало Декларацию об ответственном выборе поставщиков алмазного сырья в цепочке поставок (Declaration for Responsible Sourcing of Rough Diamonds in the Supply Chain), включая требования в области прав человека, еще многое предстоит сделать. «Мы считаем, что для реформирования КП требуется дополнительная работа, и мы откровенно говорили о том, что мы считаем недостатками КП. Наиболее важным из них является узкое определение «конфликтных алмазов», — заявил он.Алмазная отрасль, которая остро чувствует настроения, связанные с ответственным поиском поставщиков на потребительских рынках, не может выбрать путь бездействия, продолжил г-н Ашер.«В настоящее время мы наблюдаем значительный рост отраслевых решений, запущенных для обеспечения возможности отслеживания необработанных алмазов от рудника до потребителя. Я предсказываю, что сильное и быстрое развитие этих систем, часто использующих технологии блокчейна, приведет к понижению статуса Сертификационной схемы Кимберлийского процесса (Kimberley Process Certification Scheme, KPCS), что приведет к двухуровневому рынку необработанных алмазов, о чем я часто предупреждал».«Одним из преимуществ таких запатентованных систем является полное исключение алмазов из зон конфликтов из их цепочек поставок», — сказал он. Однако, предупредил Ашер, большим недостатком будет то, что эти системы не будут доступны для всех компаний, что может привести к исключению определенных районов добычи и даже некоторых стран-производителей. Это также исключит игроков из среднего сегмента алмазопровода, которые не могут найти доступ к таким системам.«Давайте не будем забывать ни на минуту, что природные бриллианты сталкиваются с конкуренцией на рынке, особенно со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов», — сказал г-н Ашер. Но, подчеркнул он, с точки зрения социально-экономического развития природные и выращенные в лаборатории бриллианты существенно различаются. «Продукты, выращенные в лаборатории, не приносят экономической и социальной пользы нациям или их людям, — сказал он. — Выгоду от них получают лишь немногие акционеры».«Хотя WDC политически нейтрален, он не является морально апатичным, — заявил президент WDC. — Мы глубоко обеспокоены безопасностью тех, кто пострадал от конфликтов, таких как в Украине и Центральноафриканской Республике. Мы — организация, занимающаяся искоренением конфликтов и отстаиванием прав и достоинства человека. Поэтому мы молимся о том, чтобы мир был восстановлен как можно скорее».«Как наблюдатель от Кимберлийского процесса, представляющий всю производственно-сбытовую цепочку алмазной отрасли, WDC по-прежнему привержен Кимберлийскому процессу, тем более что мы из первых рук знаем, как алмазы приносят пользу обществу при правильном управлении», — отметил президент WDC.