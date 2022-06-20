Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Гохран может получить право экспорта драгкамней и драгметаллов
Сейчас Гохран может продавать их только покупателям на внутреннем рынке. Это, впрочем, не помешало в прошлом году зарубежным клиентам АЛРОСА, через посредничество самой компании, приобрести крупные объемы алмазов из запасов Гохрана на фоне дефицита на алмазном рынке.
Причина расширения функций Гохрана - приватизация АО "Алмазювелирэкспорт" (ранее ФГУП, сейчас 100% акций АО принадлежат РФ), пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина РФ. "Алмазювелирэкспорт" уполномочен на экспорт драгоценностей Госфонда, необработанных алмазов и бриллиантов, драгметаллов и драгкамней субъектов РФ и реализацию представительных партий необработанных природных алмазов.
"Алмазювелирэкспорт" в постсоветские времена и вплоть до 2009 года имел исключительное право на вывоз драгметаллов из РФ. Через него шел экспорт платиноидов "Норильского никеля" и вывоз за рубеж запасов ЦБ. Сейчас "Алмазювелирэкспорт" реализует на экспорт контрольные партии алмазов АЛРОСА и AGD Diamonds для определения их рыночной стоимости в целях учета для профильных госорганов. Через "Алмазювелирэкспорт" идет около 5% продаж алмазов АЛРОСА, которые в 2021 году оценивались в сумму 332 млрд рублей.
Функция реализации контрольных партий алмазов может в будущем отойти к Гохрану, говорил в конце прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев. Смысл этой функции в том, чтобы, осуществляя параллельные продажи, государство было на 100% убеждено в отсутствии трансфертного ценообразования при реализации алмазов, пояснял он.
Гохран в прошлом году осуществил крупные продажи алмазного сырья на сумму около $230 млн (и еще $154 млн в марте этого года). Не менее 70% этого сырья выкупила АЛРОСА, приобретавшая алмазы от имени и по поручению своих долгосрочных клиентов - членов ALROSA Alliance.