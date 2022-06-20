Гохран может получить право экспорта драгкамней и драгметаллов

Сегодня Новости

(finmarket.ru) - Гохран предлагают наделить правом реализации на внешнем рынке драгметаллов и драгкамней из Госфонда России, говорится в материалах к заседанию правкомиссии по законопроектной деятельности, которая рассматривала соответствующий законопроект в понедельник.

Сейчас Гохран может продавать их только покупателям на внутреннем рынке. Это, впрочем, не помешало в прошлом году зарубежным клиентам АЛРОСА, через посредничество самой компании, приобрести крупные объемы алмазов из запасов Гохрана на фоне дефицита на алмазном рынке.

Причина расширения функций Гохрана - приватизация АО "Алмазювелирэкспорт" (ранее ФГУП, сейчас 100% акций АО принадлежат РФ), пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина РФ. "Алмазювелирэкспорт" уполномочен на экспорт драгоценностей Госфонда, необработанных алмазов и бриллиантов, драгметаллов и драгкамней субъектов РФ и реализацию представительных партий необработанных природных алмазов.

"Алмазювелирэкспорт" в постсоветские времена и вплоть до 2009 года имел исключительное право на вывоз драгметаллов из РФ. Через него шел экспорт платиноидов "Норильского никеля" и вывоз за рубеж запасов ЦБ. Сейчас "Алмазювелирэкспорт" реализует на экспорт контрольные партии алмазов АЛРОСА и AGD Diamonds для определения их рыночной стоимости в целях учета для профильных госорганов. Через "Алмазювелирэкспорт" идет около 5% продаж алмазов АЛРОСА, которые в 2021 году оценивались в сумму 332 млрд рублей.

Функция реализации контрольных партий алмазов может в будущем отойти к Гохрану, говорил в конце прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев. Смысл этой функции в том, чтобы, осуществляя параллельные продажи, государство было на 100% убеждено в отсутствии трансфертного ценообразования при реализации алмазов, пояснял он.

Гохран в прошлом году осуществил крупные продажи алмазного сырья на сумму около $230 млн (и еще $154 млн в марте этого года). Не менее 70% этого сырья выкупила АЛРОСА, приобретавшая алмазы от имени и по поручению своих долгосрочных клиентов - членов ALROSA Alliance.





