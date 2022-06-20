Российское золото поступило в Швейцарию

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В мае Швейцария импортировала груз золота из России – впервые с начала российской специальной военной операции на Украине, о чем свидетельствуют данные швейцарской таможни, сообщает информационное агентство Reuters.

Отметив, что Россия является одним из крупнейших в мире производителей драгоценных металлов, а Швейцария – крупнейшим в мире центром переработки и транзита золота, Reutersпишет, что, хотя западные санкции в отношении России не были направлены напрямую на коммерческие поставки золота, многие банки, грузоотправители и переработчики прекратили работу с российским металлом после начала конфликта на Украине.

«Согласно таможенным данным, в мае Швейцария получила из России 3,1 тонны золота на сумму около 200 миллионов долларов, что составляет около 2-3% от общего объема импорта золота. Это сопоставимо со средним объемом импорта Швейцарией из России около 2 тонн золота в месяц за 12 месяцев до февраля», - говорится в сообщении агентства.





