В пятом торговом цикле De Beers увеличила продажи алмазного сырья на 7,6%

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Корпорация Anglo American сообщила, что в рамках пятого торгового цикла 2022 года продажи алмазного сырья компанией De Beers (глобальные продажи сайтхолдерам и аукционы) достигли 650 млн долларов США, что на 7,6% выше по сравнению с 604 млн долларов, заработанными в ходе четвертого торгового цикла.

Из-за ограничений на передвижение людей и продуктов в различных юрисдикциях по всему миру De Beers Group продолжила применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение пятого цикла продаж, при этом продолжительность торговой сессии вышла за ее обычный недельный предел, говорится в сообщении. В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для пятого торгового цикла, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период с 6 по 21 июня и подлежит корректировке на основе окончательно завершенной торговли.

Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сказал: «Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами продолжает расти на ключевом рынке США, и это подкреплено положительными настроениями после влиятельной ювелирной выставки JCK в Лас-Вегасе, состоявшейся в середине июня. Сохраняющийся высокий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США и постепенное открытие розничных торговых точек в Китае после карантина, связанного с Covid-19, поддержали динамику продаж необработанных алмазов De Beers Group в пятом торговом цикле».





