Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
В пятом торговом цикле De Beers увеличила продажи алмазного сырья на 7,6%
Из-за ограничений на передвижение людей и продуктов в различных юрисдикциях по всему миру De Beers Group продолжила применять более гибкий подход к продажам необработанных алмазов в течение пятого цикла продаж, при этом продолжительность торговой сессии вышла за ее обычный недельный предел, говорится в сообщении. В результате предварительная цифра продаж алмазного сырья, указанная для пятого торгового цикла, представляет собой ожидаемую стоимость продаж за период с 6 по 21 июня и подлежит корректировке на основе окончательно завершенной торговли.
Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, сказал: «Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами продолжает расти на ключевом рынке США, и это подкреплено положительными настроениями после влиятельной ювелирной выставки JCK в Лас-Вегасе, состоявшейся в середине июня. Сохраняющийся высокий спрос на ювелирные изделия с бриллиантами в США и постепенное открытие розничных торговых точек в Китае после карантина, связанного с Covid-19, поддержали динамику продаж необработанных алмазов De Beers Group в пятом торговом цикле».