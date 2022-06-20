Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Lucapa Diamond получила согласие на дальнейшую разведку алмазов в районе месторождения Орапа в Ботсване
Lucapa Diamond заявила, что приступит к планированию следующего этапа разведки с тем, чтобы подтвердить, являются ли геофизические цели, выявленные в Орапа, кимберлитами.
Lucapa является алмазодобывающей и геологоразведочной компанией, зарегистрированной на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX), с активами в Африке и Австралии. У нее есть доли в двух добывающих алмазных рудниках в Анголе (Луло) и Лесото (Мотае). Крупные дорогостоящие алмазы, добываемые на этих двух нишевых африканских алмазных рудниках, показывают одни из самых высоких цен в мире за карат.
В прошлом году продажи алмазов, добытых на рудниках Луло (Lulo) в Анголе и Мотаэ (Mothae) в Лесото превысили 135 млн австралийских долларов, что на 193% больше, чем 46 млн австралийских долларов, вырученных в 2020 году. Добыча алмазов на обоих рудниках увеличилась на 54%, до 57 065 каратов в 2021 году по сравнению с 37 125 каратами, добытыми в предыдущем году.