Lucapa Diamond получила согласие на дальнейшую разведку алмазов в районе месторождения Орапа в Ботсване

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Компания Lucapa Diamond объявила о продлении лицензии на разведку на участке F проекта Орапа (Orapa) в Ботсване, находящегося в ее полной собственности. Лицензия на разведку утверждена еще на два года, начиная с 1 июля 2022 года и заканчивая 30 июня 2024 года.

Lucapa Diamond заявила, что приступит к планированию следующего этапа разведки с тем, чтобы подтвердить, являются ли геофизические цели, выявленные в Орапа, кимберлитами.

Lucapa является алмазодобывающей и геологоразведочной компанией, зарегистрированной на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX), с активами в Африке и Австралии. У нее есть доли в двух добывающих алмазных рудниках в Анголе (Луло) и Лесото (Мотае). Крупные дорогостоящие алмазы, добываемые на этих двух нишевых африканских алмазных рудниках, показывают одни из самых высоких цен в мире за карат.

В прошлом году продажи алмазов, добытых на рудниках Луло (Lulo) в Анголе и Мотаэ (Mothae) в Лесото превысили 135 млн австралийских долларов, что на 193% больше, чем 46 млн австралийских долларов, вырученных в 2020 году. Добыча алмазов на обоих рудниках увеличилась на 54%, до 57 065 каратов в 2021 году по сравнению с 37 125 каратами, добытыми в предыдущем году.





