Выставка Vicenzaoro вернется на сцену в сентябре

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С 9 по 13 сентября 2022 года в итальянском городе Виченца состоится самое ожидаемое в Европе международное мероприятие для любителей золота и ювелирных изделий: VOS Vicenzaoro September — The Jewellery Boutique Show («ВОС Виченцаоро Сентябрь – Выставка ювелирных бутиков»), говорится в пресс-релизе, распространенном итальянской выставочной группой Italian Exhibition Group (IEG).

Параллельно с 11-го по 13-е пройдет VO Vintage («ВО Винтаж»), мероприятие, открытое для коллекционеров и энтузиастов старинных часов и ювелирных изделий, где у них будет возможность приобрести уникальные и ценные предметы, провести переговоры в эксклюзивной и зарезервированной зоне с лучшими дилерами и узнать о последних разработках с экспертами отрасли по тематике и тенденциям.

Выставка VOS, организованная Italian Exhibition Group, продемонстрирует в выставочном центре Виченцы широкий ассортимент продукции: дорогие высококачественные украшения из золота, последние коллекции и самое лучшее из продукции «Сделано в Италии» из основных национальных производственных районов, а также высококачественные изделия международных компаний. Лидеры отрасли представят самые передовые технологии производства и обработки, комплектующие и полуфабрикаты, бриллианты и другие драгоценные и цветные камни, услуги, визуальный мерчандайзинг и упаковку.

Компании, покупатели, трейдеры, учреждения, ассоциации, средства массовой информации и новые поколения покупателей станут центром и бьющимся сердцем формата VOS, взглядом на настоящее и эволюцию сектора, от интернационализации до корпоративной социальной ответственности, от новых технологий до коммуникации.

Благодаря участию города Виченца и всей территории, Vicenzaoro снова продемонстрирует свой всесторонний опыт проведения подобных мероприятий как на выставочной площадке, так и за ее пределами в рамках восьмого издания Fuori Fiera di Vicenzaoro (VIOFF) – мероприятия вне выставки Vicenzaoro, - в ходе которого участники и посетители выставки ознакомятся с историей, искусством, музыкой, культурой и уникальными едой и винами, которые ждут гостей.





