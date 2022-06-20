Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Выставка Vicenzaoro вернется на сцену в сентябре
Параллельно с 11-го по 13-е пройдет VO Vintage («ВО Винтаж»), мероприятие, открытое для коллекционеров и энтузиастов старинных часов и ювелирных изделий, где у них будет возможность приобрести уникальные и ценные предметы, провести переговоры в эксклюзивной и зарезервированной зоне с лучшими дилерами и узнать о последних разработках с экспертами отрасли по тематике и тенденциям.
Выставка VOS, организованная Italian Exhibition Group, продемонстрирует в выставочном центре Виченцы широкий ассортимент продукции: дорогие высококачественные украшения из золота, последние коллекции и самое лучшее из продукции «Сделано в Италии» из основных национальных производственных районов, а также высококачественные изделия международных компаний. Лидеры отрасли представят самые передовые технологии производства и обработки, комплектующие и полуфабрикаты, бриллианты и другие драгоценные и цветные камни, услуги, визуальный мерчандайзинг и упаковку.
Компании, покупатели, трейдеры, учреждения, ассоциации, средства массовой информации и новые поколения покупателей станут центром и бьющимся сердцем формата VOS, взглядом на настоящее и эволюцию сектора, от интернационализации до корпоративной социальной ответственности, от новых технологий до коммуникации.
Благодаря участию города Виченца и всей территории, Vicenzaoro снова продемонстрирует свой всесторонний опыт проведения подобных мероприятий как на выставочной площадке, так и за ее пределами в рамках восьмого издания Fuori Fiera di Vicenzaoro (VIOFF) – мероприятия вне выставки Vicenzaoro, - в ходе которого участники и посетители выставки ознакомятся с историей, искусством, музыкой, культурой и уникальными едой и винами, которые ждут гостей.