Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
20 июня 2022
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Виртуальные сердечки – в реальную помощь
Принять участие было просто – достаточно поставить лайк под тематическим постом «585*ЗОЛОТОЙ» ВКонтакте. Виртуальные сердечки превращались в реальную помощь – за каждое сердечко ювелирная сеть перечисляла 1 рубль на счет Фонда.
Подписчики могли также оставлять комментарии с пожеланиями под постом – 5 из них выиграли сертификаты на покупки в ювелирной сети на 5000 рублей. Охват этой социальной акции оказался на 73% выше обычных конкурсных постов с аналогичной механикой.
Сумму, собранную вместе, «585*ЗОЛОТОЙ» увеличила в 20 раз – именно таким стал итоговый объем пожертвования, ведь компания высоко оценила отзывчивость и участие своих клиентов. Акция продлилась две недели с 1 по 14 июня – и дала возможность каждому внести свой небольшой, но важный вклад в доброе дело.
Оксана Федорова, телеведущая, певица, победительница конкурса «Мисс Вселенная», основатель и президент Фонда: «Благотворительные фонды занимаются помощью профессионально, но при этом и сами нуждаются в поддержке. Благодаря сети «585*ЗОЛОТОЙ», мы смогли рассказать о своей работе широкой аудитории. Я рада, что эта совместная акция откликнулась в сердцах стольких людей. Собранные средства мы направим на развитие проектов, связанных с музыкальным обучением и просвещением детей и молодежи».