Виртуальные сердечки – в реальную помощь

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Ювелирная сеть «585*ЗОЛОТОЙ» и Благотворительный Фонд Оксаны Федоровой провели совместную акцию «Добрые сердца». Ее целью стал сбор средств в поддержку юных талантов – российских ребят, которые приобщаются к миру музыки.

Принять участие было просто – достаточно поставить лайк под тематическим постом «585*ЗОЛОТОЙ» ВКонтакте. Виртуальные сердечки превращались в реальную помощь – за каждое сердечко ювелирная сеть перечисляла 1 рубль на счет Фонда.

Подписчики могли также оставлять комментарии с пожеланиями под постом – 5 из них выиграли сертификаты на покупки в ювелирной сети на 5000 рублей. Охват этой социальной акции оказался на 73% выше обычных конкурсных постов с аналогичной механикой.

Сумму, собранную вместе, «585*ЗОЛОТОЙ» увеличила в 20 раз – именно таким стал итоговый объем пожертвования, ведь компания высоко оценила отзывчивость и участие своих клиентов. Акция продлилась две недели с 1 по 14 июня – и дала возможность каждому внести свой небольшой, но важный вклад в доброе дело.

Оксана Федорова, телеведущая, певица, победительница конкурса «Мисс Вселенная», основатель и президент Фонда: «Благотворительные фонды занимаются помощью профессионально, но при этом и сами нуждаются в поддержке. Благодаря сети «585*ЗОЛОТОЙ», мы смогли рассказать о своей работе широкой аудитории. Я рада, что эта совместная акция откликнулась в сердцах стольких людей. Собранные средства мы направим на развитие проектов, связанных с музыкальным обучением и просвещением детей и молодежи».





