Ангола довела свою долю в Catoca до 59%

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Генеральная прокуратора Анголы, заблокировав участие в Catoca компании LLI International (подразделения компании China Sonangol), передала контроль над принадлежавшей ей долей в размере 18% государственному Институту управления активами и государственным капиталом (Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, IGAPE), что довело долю Анголы в Catoca до 59%, сообщил портал clbrief.com.

Другими крупными держателями долей в Catoca являются российская АЛРОСА и ангольская государственная компания Endiama.

Согласно сообщению, компания China Sonangol появилась на свет почти двадцать лет назад как совместное предприятие группы компаний Queensway, в центре которой стоял китайский магнат Сэм Па, и государственной нефтяной компании Анголы Sonangol. В 2015 году Сэм Па был задержан в Пекине по делу о коррупции, которое, как заявила China Sonangol в интервью Financial Times, в настоящее время рассматривается в судебном порядке.





