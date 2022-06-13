В Светлогорске завершился Amberforum 2022

Фото: Калининградский янтарный комбинат

Фото: Калининградский янтарный комбинат

Представители власти, науки и бизнеса обсудили на Международном экономическом форуме AmberForum 2022 в Светлогорске будущее янтарной отрасли.Участники высказались по темам обширного применения янтаря в жизни человека, возможностям создания новых производств в фармацевтической, химической, косметологической, туристической и других отраслях, финансирования научных исследований, а также рассмотрели способы привлечения инвесторов.Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных назвал форум по янтарю ключевой площадкой для всех представителей янтарного сообщества. По его мнению, форум вышел на тот уровень, когда на его деловых мероприятиях ставятся стратегические задачи развития отрасли, которые реализуются в соответствии с принятой дорожной картой. Представитель Госкорпорации Ростех, председатель Совета директоров АО «Калининградский янтарный комбинат» Владимир Литвин подчеркнул, что Ростех за последние годы вложил более 1 млрд рублей в модернизацию производства Калининградского янтарного комбината, где высокие технологии сегодня задействованы от добычи сырья до его хранения и переработки. В 2021 году сумма инвестиционных затрат на развитие производства составила 613 млн рублей. В прошлом году на комбинате было запущено ювелирное производство, и предприятие с высокой культурой производства и социальной ответственностью обеспечивает рабочими местами более тысячи человек. Задачи, которые ставятся госкорпорацией перед предприятием, – это и дальнейшее продвижения бренда янтаря, и реновация дизайна ювелирных украшений, и использование янтаря в различных сферах жизни человека.О региональной политике развития янтарной отрасли рассказала министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова. По её мнению, янтарная отрасль – это не только решение социальных проблем области, существенные налоговые отчисления, но и мощный объект притяжения туристов. В области существует целый ряд мер поддержки обработчиков янтаря и предприятий туристического кластера. Назрела также необходимость в диверсификации использования балтийского сукцинита.Гендиректор Янтарного комбината Михаил Зацепин подчеркнул, что комбинат за последние годы добился значительных результатов в области переработки янтаря. Меняются рынки сбыта, новые экономические условия ставят вызовы, в свою очередь, перерастающие в новые точки роста: «Многих наших деловых партнеров сегодня по разным причинам здесь нет, но появляются новые направления в рынке янтаря: Катар, Кувейт, Бахрейн, страны Арабских эмиратов».То, что рынок стран ближнего Востока перспективен в реализации янтаря и продуктов его переработки, подтвердил Мохаммад Алькандари, председатель янтарной Ассоциации стран Персидского залива, отметивший увеличивающийся интерес к этому камню у инвесторов.Также были затронуты вопросы надзорной деятельности региона. То, что государство многое сделало для пресечения незаконной добычи и сбыта янтаря, отметил главный федеральный инспектор по Калининградской области Николай Алисов, подчеркнувший необходимость создания жесткой нормативной базы, а также приобщения жителей области к легальной переработке янтаря.Перед предприятием и отраслью стоят новые задачи: освоение новых рынков сбыта, диверсификация применения янтаря и его производных, продвижение янтарного бренда в туристической сфере.Участники форума были единодушны в том, что у янтарной отрасли отличные перспективы.