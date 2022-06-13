Эксклюзив
Большинство людей видят значительный потенциал в росте рынка ювелирных изделий с лабораторными бриллиантами
В настоящее время Уэйн Ван-Ван Ичунь является генеральным директором LUSANT - подразделения по управлению инкубационными проектами компании Yuyuan Jewelry Co., Ltd. Ранее он работал генеральным директором в Shanghai Yuyuan Jewelry Co., Ltd - компании...
Вчера
De Beers видит хороший потенциал для геологоразведочных работ в Анголе
Компания De Beers недавно подписала с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу полезных ископаемых на лицензионных участках в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда. Контракты дают право на добычу полезных ископаемых и охватывают...
13 июня 2022
Али Пасторини: «Потребитель ювелирных изделий не оценивает бренд только по цене»
Своей оценкой ситуации в алмазной отрасли в интервью Rough&Polished поделилась Али Пасторини (Ali Pastorini), совладелица компании Del Lima Jewelry и президент ассоциации Mujeres Brillantes («Блестящие женщины»), объединяющей более 1...
06 июня 2022
«Мы стремимся предложить потребителям новый вид ювелирных украшений», - говорит Вайшали Банерджи, управляющий директор PGI-India
Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee) перешла из индустрии рекламы и маркетинга в ювелирную отрасль, чтобы повысить осведомленность о категории изделий из металла, который был менее известен на субконтиненте. Изначально речь шла о создании категории...
30 мая 2022
В странах с высоким доходом будет расти спрос на крупные лабораторные бриллианты
Анастасия Шрамко - специалист по драгоценным камням, алмазному и бриллиантовому рынку, аналитик. Автор курса «Лабораторно выращенные бриллианты: геммология и рынок», проводимый на площадке и в коллаборации с Геммологической Академией (Международный...
23 мая 2022
Российская промышленность получит высокочистые синтетические алмазы из Тверской области
Инвестором уже проделана большая работа по созданию на площадке в Кимрах кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов, говорится в сообщении vesti-tver.ru. Сегодня это одна из перспективных отраслей. С применением технических алмазов напрямую связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе в нейрохирургии, полупроводниковой промышленности.
На территории кластера в Кимрах, помимо промышленных цехов, будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Сегодня эта продукция востребована предприятиями корпораций «Роскосмос» и «Росатом», Минобороны России и Росавиацией. Также она используется в работе добывающих компаний, горнорудном производстве.
Со стороны Правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регионе.