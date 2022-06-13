Российская промышленность получит высокочистые синтетические алмазы из Тверской области

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В рамках 25-го Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о создании инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области, где среди прочего будут производиться высокочистые синтетические алмазы, сообщил портал vesti-tver.ru. Соглашение о намерениях подписали Губернатор Игорь Руденя и инвестор, развивающий Савёловский технопарк, – Сергей Маслов.

Инвестором уже проделана большая работа по созданию на площадке в Кимрах кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов, говорится в сообщении vesti-tver.ru. Сегодня это одна из перспективных отраслей. С применением технических алмазов напрямую связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, в том числе в нейрохирургии, полупроводниковой промышленности.

На территории кластера в Кимрах, помимо промышленных цехов, будет работать лабораторный комплекс, занимающийся исследованиями в области выращивания и применения искусственных кристаллов. Сегодня эта продукция востребована предприятиями корпораций «Роскосмос» и «Росатом», Минобороны России и Росавиацией. Также она используется в работе добывающих компаний, горнорудном производстве.

Со стороны Правительства Тверской области создаются максимально благоприятные условия для скорейшей реализации проекта. Статус инновационно-промышленного парка позволит резидентам воспользоваться налоговыми льготами и другими мерами господдержки, которые предоставляются в регионе.





